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Дело о госизмене: СБУ пришла с обысками в офисы Яндекса в Киеве и Одессе

Сюжет:
Ситуация на Украине. Май 2017 (415)
16:2029.05.2017
(обновлено: 16:21 29.05.2017)
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© Фото : архитектурная мастерская za borОфис компании Яндекс в Одессе. Архивное фотоОфис компании Яндекс в Одессе. Архивное фото
© Фото : архитектурная мастерская za bor

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Служба безопасности Украины проводит обыски в офисах Яндекса в Киеве и Одессе.

Офис компании Яндекс в Одессе, Украина
© Фото : архитектурная мастерская za bor
Политолог об обысках СБУ в офисах "Яндекса": мы знаем, откуда "ноги растут"
В российской компании сразу заявили, что готовы предоставить СБУ всю необходимую информацию.

"К нашим офисам уже выехали адвокаты. В рамках правовых процедур мы готовы предоставить органам необходимую информацию", — говорится в сообщении.

"Яндекс" работает на украинском рынке с 2005 года.

Дело о госизмене

Сотрудники украинских спецслужб объяснили свои действия расследованием уголовного дела о государственной измене.

Работа за компьютером
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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И $1 млрд не жалко: на виртуальную борьбу с Россией Киев отдаст последнее
"СБУ действительно проводит обыски в офисах дочерней структуры российской компании "Яндекс" в Киеве и Одессе. Следственные действия проходят в рамках уголовного производства, открытого по статье 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена)", — написала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская на своей странице в Facebook.

Детали расследования она пообещала предоставить позже.

Реакция в Москве

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не располагает информацией об обысках в украинских офисах Яндекса.

Зачем Киеву блокировать российские соцсети?
Результаты
Зачем Киеву блокировать российские соцсети?

  • 35.4%

    Чтобы ограничить доступ к информации

  • 26.9%

    Чтобы украинцам было сложнее общаться с россиянами

  • 37.6%

    Чтобы досадить Москве
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"Мы пока все-таки не обладаем полной информацией, сначала нужно понять, с чем это связано, что это за следственные или проверочные действия. Мы пока этого не знаем. Поэтому я не могу что-то более детально вам ответить", — отметил представитель Кремля.

Политолог Александр Дудчак считает, что Киев в очередной раз показал отсутствие логики в своих действиях.

"Забавно. Что по этому поводу можно сказать… Я так понимаю, что они ("Яндекс" и другие российские ресурсы — ред.) работали в соответствие со всеми правилами и законами, платили деньги в бюджет Украины. И вообще вряд ли можно приписать иностранной компании государственную измену", — заявил эксперт в эфире радио Sputnik.

"Но мы знаем, откуда "ноги растут", почему они так заявляют: один из официальных лиц на Украине заявил, что надо "Яндекс.Карты" запретить, потому что по ним придут танки на Украину. Я думаю, что это просто очередной повод заявить, что, мол, вот российские компании занимаются деятельностью, которая противоречит интересам Украины. У всех подобных заявлений отсутствует и здравый смысл, и вообще какая-то логика, есть просто пиар", — добавил Дудчак.

Сотрудники компании Mail.ru. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Mail.Ru разослала украинским пользователям инструкции по обходу блокировки
Об опасности приложений Яндекса для Украины ранее рассказал руководитель службы по вопросам информационной безопасности СНБО Валентин Петров. По его словам, сервисы российской компании позволяют получать информацию "о состоянии путей, пропускной способности и загруженности всех дорог на территории Украины" и "планировать любое наступление".

"Не нужны и агентура, разведчики, даже спутники не нужны", — сказал украинский чиновник 17 мая.

Работа под санкциями

Шестнадцатого мая украинский президент Петр Порошенко утвердил расширенный список российских граждан и компании, в отношении которых вводятся ограничения. Среди прочего, под запретом оказались социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также ресурсы Яндекса и Mail.ru.

Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Россия не будет отвечать на блокировку сайтов на Украине, заявил Никифоров
Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявил, что крупнейшие провайдеры уже начали "первый этап блокирования" российских сайтов, попавших под санкции.

В самом Яндексе решение Киева раскритиковали.

"Это санкции против 11 миллионов украинских пользователей, которые ежемесячно выбирают наши сервисы, и против тысяч украинских организаций, которые используют наши технологии и сервисы для развития своих бизнесов", — заявили в компании после известия о расширении санкционного списка.

Решение Порошенко вызвало возмущение среди украинцев. На сайте президента было зарегистрировано несколько десятков петиций с призывами отменить санкции. В некоторых из них речь шла как раз о Яндексе.

"Блокировка "Яндекса", "ВКонтакте" и "Одноклассники" является ограничением моих прав и свобод. Для многих граждан Украины они являются не просто сайтом, а частью жизни ", — говорится в одной из петиций.

При этом в Киеве признали, что полностью заблокировать российские сайты не получится.

"Заблокировать полностью невозможно. Тот, кто захочет получить доступ сознательно к этим ресурсам и поставить соответствующее программное обеспечение, тот доступ получит. Возможно исключительно ограничить широту распространения информации, а ограничить совсем нельзя", — сказал член правления Интернет-ассоциации Украины Максим Тульев, добавив, что сама техническая процедура блокировки займет год.

Социальная сеть Вконтакте. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Украинский суд рассмотрит иск об отмене запрета российских соцсетей 31 мая
Тульев подчеркнул, что при создании сетей украинские провайдеры не учитывали возможность каких-либо ограничений в интернете. Из-за этого компании закупали дешевое оборудование.

О проблемах в реализации президентского указа предупреждал и глава Интернет-ассоциации Александр Федиенко. Он рассказал, в какую сумму обойдутся Киеву новые антироссийские санкции.

"Надо год-два и более, и где-то в рамках государства один миллиард долларов", — пояснил он.

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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Андрей Елисеев
Ах, Одесса, не город, а невеста.
Ах, Одесса, нет в мире лучше места.
Ах, Одесса, прекрасный милый край.
Живи, Одесса, живи и процветай.
Это было.
А как жалко, что это время прошло.
16:44
29.05.2017
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