Дело о госизмене: СБУ пришла с обысками в офисы Яндекса в Киеве и Одессе

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Служба безопасности Украины проводит обыски в офисах Яндекса в Киеве и Одессе.
"К нашим офисам уже выехали адвокаты. В рамках правовых процедур мы готовы предоставить органам необходимую информацию", — говорится в сообщении.
"Яндекс" работает на украинском рынке с 2005 года.
Дело о госизмене
Сотрудники украинских спецслужб объяснили свои действия расследованием уголовного дела о государственной измене.
Детали расследования она пообещала предоставить позже.
Реакция в Москве
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не располагает информацией об обысках в украинских офисах Яндекса.
35.4%Чтобы ограничить доступ к информации
26.9%Чтобы украинцам было сложнее общаться с россиянами
37.6%Чтобы досадить Москве
Политолог Александр Дудчак считает, что Киев в очередной раз показал отсутствие логики в своих действиях.
"Забавно. Что по этому поводу можно сказать… Я так понимаю, что они ("Яндекс" и другие российские ресурсы — ред.) работали в соответствие со всеми правилами и законами, платили деньги в бюджет Украины. И вообще вряд ли можно приписать иностранной компании государственную измену", — заявил эксперт в эфире радио Sputnik.
"Но мы знаем, откуда "ноги растут", почему они так заявляют: один из официальных лиц на Украине заявил, что надо "Яндекс.Карты" запретить, потому что по ним придут танки на Украину. Я думаю, что это просто очередной повод заявить, что, мол, вот российские компании занимаются деятельностью, которая противоречит интересам Украины. У всех подобных заявлений отсутствует и здравый смысл, и вообще какая-то логика, есть просто пиар", — добавил Дудчак.
"Не нужны и агентура, разведчики, даже спутники не нужны", — сказал украинский чиновник 17 мая.
Работа под санкциями
Шестнадцатого мая украинский президент Петр Порошенко утвердил расширенный список российских граждан и компании, в отношении которых вводятся ограничения. Среди прочего, под запретом оказались социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также ресурсы Яндекса и Mail.ru.
В самом Яндексе решение Киева раскритиковали.
"Это санкции против 11 миллионов украинских пользователей, которые ежемесячно выбирают наши сервисы, и против тысяч украинских организаций, которые используют наши технологии и сервисы для развития своих бизнесов", — заявили в компании после известия о расширении санкционного списка.
Решение Порошенко вызвало возмущение среди украинцев. На сайте президента было зарегистрировано несколько десятков петиций с призывами отменить санкции. В некоторых из них речь шла как раз о Яндексе.
"Блокировка "Яндекса", "ВКонтакте" и "Одноклассники" является ограничением моих прав и свобод. Для многих граждан Украины они являются не просто сайтом, а частью жизни ", — говорится в одной из петиций.
При этом в Киеве признали, что полностью заблокировать российские сайты не получится.
"Заблокировать полностью невозможно. Тот, кто захочет получить доступ сознательно к этим ресурсам и поставить соответствующее программное обеспечение, тот доступ получит. Возможно исключительно ограничить широту распространения информации, а ограничить совсем нельзя", — сказал член правления Интернет-ассоциации Украины Максим Тульев, добавив, что сама техническая процедура блокировки займет год.
О проблемах в реализации президентского указа предупреждал и глава Интернет-ассоциации Александр Федиенко. Он рассказал, в какую сумму обойдутся Киеву новые антироссийские санкции.
"Надо год-два и более, и где-то в рамках государства один миллиард долларов", — пояснил он.