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В мире

Минус два миллиарда: Порошенко считает "Северный поток - 2" местью Украине

10:5926.06.2017
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкТрубы для газопровода Северный поток - 2. Архивное фотоТрубы для газопровода Северный поток - 2. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко вновь раскритиковал проект строительства "Северного потока — 2". По мнению политика, газопровод не преследует экономических или энергетических целей, а призван лишь "отомстить" Киеву.

Софийский собор в Великом Новгороде. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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В интервью украинским телеканалам Порошенко заявил, что нового газопровода Москва намерена лишить Украину двух миллиардов долларов, которая та получает сейчас за транзит топлива.

"Это очень серьезная угроза для Украины, которую формирует Российская Федерация", — цитирует слова украинского президента портал Корреспондент.net.

Порошенко утверждает, что Россия хочет "отомстить" Украине за "поражение" в Стокгольмском арбитраже.

Суть спора в арбитраже

"Газпром" и "Нафтогаз" судятся с июня 2014 года из-за контрактов 2009 года на поставку и транзит газа. Российская компания требует взыскать с Киева 37 миллиардов долларов.

Здание СБУ в Киеве. Архивное фото
© Фото : Bibikoff
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В конце мая арбитраж вынес промежуточное решение, текст которого пока не обнародован. При этом "Нафтогаз" и украинский МИД утверждают, что суд удовлетворил основные требования Киева: отменил условие "бери или плати" (take or pay) и запрет на реэкспорт, а также постановил пересмотреть формулу цены, начиная с 2014 года.

При этом в начале июня "Газпром" опроверг заявления о том, что Стокгольмский арбитраж якобы отменил правило take or pay в контракте российской компании с украинским "Нафтогазом".

"Один вопрос только затронули (публично. — Прим. ред.), что вот, арбитражное решение отменило take or pay. Это не так, не отменило оно take or pay. Я не буду вам рассказывать, что там на самом деле, но отмены take or pay нет", — рассказал заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев журналистам.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Лазаренко
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Ранее в компании подтвердили получение промежуточного решения и заявили, что документ еще предстоит проанализировать. В компании отметили, что бумага лишь разрешает принципиальные юридические вопросы и не содержит конкретных сумм.

Правило take or pay широко распространено в торговой практике и минимизирует риски поставщика товара или услуги. Покупатель обязуется в любом случае оплатить определенную часть поставок, независимо от фактических закупок.

Последняя попытка сорвать "Северный поток — 2"

На прошлой неделе "Нафтогаз" решил привлечь к борьбе с российским проектом США. Украинская компания призвала Вашингтон ввести санкции в отношении всех компаний, которые связаны с "Северным потоком — 2".

Рабочий у блока сепарационных установок на газораспределительной станции компании ОАО Газпром
© РИА Новости / Виталий Аньков
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По мнению главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, проект строительства газопровода создает риски для Киева и "угрожает" европейскому единству.

"Мы бы посоветовали США как можно скорее расширить санкции в отношении всех компаний, потенциально вовлеченных в этот проект", — сказал глава "Нафтогаза" в интервью газете The Wall Street Journal.

"Любая независимая оценка показывает, что этот трубопровод противоречит интересам США. Это также противоречит принципу солидарности в Европе", — добавил Коболев.

Пункт о планах США "противодействовать" строительству газопровода "Северный поток — 2" прописан в законопроекте о расширении санкций в отношении Москвы.

Позиция партнеров "Газпрома"

Высокогорная газокомпрессорная станция Воловец в Закарпатской области
© РИА Новости / Стрингер
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Проект "Северный поток — 2" (Nord Stream 2) предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая пропускная способность составит 55 миллиардов кубометров в год.

Для реализации проекта создана компания Nord Stream 2 AF, которая в апреле подписала соглашения о финансировании проекта с Shell (Великобритания — Нидерланды), OMV (Австрия), Engie (Франция), Uniper и Wintershall (обе — Германия). В июне партнеры зачислили на счета компании более миллиарда евро. Планируется, что трубопровод заработает в 2019 году.

Главным противником реализации проекта является как раз Украина, которая боится потерять свой статус транзитера газа. При этом один из участников "Северного потока — 2", немецкая нефтегазовая компания Wintershall, надеется, что газопровод будет построен.

Московский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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"Это не наша задача как компании — консолидировать бюджет Украины", — заявил глава Wintershall Марио Мерен в интервью Der Spiegel.

Предприниматель также раскритиковал состояние украинской газотранспортной системы. По словам Мерена, европейские потребители на протяжении десятилетий платили миллиарды за транзит газа через Украину, а Киев тратил эти деньги "на что угодно, только не на обслуживание трубопроводов".

По мнению главы Wintershall, растущий спрос Европы на газ может удовлетворить только Россия.

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