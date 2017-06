Порошенко заявил, что с помощью "Северного потока-2" Россия мстит Украине

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью украинским телеканалам, что строительством "Северного потока-2" Россия намерена отомстить Киеву, пишет Корреспондент.net.

По его словам, проект газопровода не преследует экономические или энергетические цели. С помощью "Северного потока-2" Россия в первую очередь хочет лишить Украину двух миллиардов долларов, которая та получает за транзит газа, считает Порошенко.

"Это очень серьезная угроза для Украины, которую формирует Российская Федерация", — добавил украинский лидер. С его точки зрения, Москва хочет отомстить Киеву за решение Стокгольмского арбитража в пользу "Нафтогаза Украины".

Стокгольмский арбитраж разбирает спор между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" с июня 2014 года. Предметом исков являются контракты на поставку газа из России и на его транзит через Украину от 2009 года.

В конце мая арбитраж вынес промежуточное решение, его текст обнародован не был. Украинская сторона, однако, уже заявила, что суд удовлетворил ее основные требования: отменил контрактное условие "бери или плати" (take or pay) и запрет на реэкспорт, а также постановил пересмотреть формулу цены начиная с 2014 года. В "Газпроме" в свою очередь сообщили, что решение положительно для российской компании, и опровергли информацию об отмене судом правила take or pay.

Правило "бери или плати" означает, что покупатель обязуется в любом случае оплатить определенную часть поставок, независимо от фактических закупок. Оно позволяет поставщику товара или услуг минимизировать свои риски.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год по дну Балтийского моря от побережья России до Германии. Премьер-министры Чехии, Венгрии, Эстонии, Латвии, Польши, Словакии, Румынии и президент Литвы ранее выступили против "Северного потока — 2". По их мнению, проект несет риски геополитической дестабилизации. При этом в правительстве ФРГ и Австрии считают "Северный поток-2" исключительно экономическим проектом.