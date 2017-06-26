Лидер DUP надеется, что достигнет соглашения с Мэй на этой неделе

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Лидер Демократической юнионистской партии (DUP) Северной Ирландии Арлен Фостер выразила надежду на достижение соглашения с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй о сотрудничестве на этой неделе, передает телеканал Sky News.
По словам Фостер, соглашение с Мэй окажет положительное влияние на Северную Ирландию. Лидер DUP добавила, что условия соглашения будут "полностью прозрачными". Кроме того, их обнародуют.
В Великобритании 8 июня прошли всеобщие выборы. Консерваторы получили на досрочных парламентских выборах всего 318 мандатов — на 12 меньше, чем у них было в предыдущем составе парламента, и на восемь меньше, чем нужно для абсолютного большинства.
В результате выборы, которые премьер Тереза Мэй инициировала, чтобы укрепить позиции партии и свои лично, обернулись "подвешенным парламентом" и необходимостью формирования коалиции, а сама премьер борется сейчас за сохранение поста. Мэй ведет переговоры о возможном соглашении с DUP, которая получила на выборах десять мандатов.
Официально о соглашении, как ожидается, будет объявлено на неделе.