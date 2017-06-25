Порошенко рассказал о сроках получения оборонительного оружия от США

КИЕВ, 25 июн — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в эфире украинского телеканала "Украина" заявил, что речь о поставках США на Украину летального оружия пока не идет, Киев ожидает поставок оборонительного вооружения.

"Позицию по поводу поставок оборонного оружия попробуют решить еще в пределах текущего бюджетного года", — сказал Порошенко.

Он также сообщил, что рассчитывает на визит министра обороны США в ближайшие два-три месяца.

В мае сенат конгресса США одобрил проект федерального бюджета до 30 сентября 2017 года, в котором по-прежнему предусматривается оказание финансовой помощи Украине в размере не менее 410 миллионов долларов, в том числе на оказание военной поддержки.

Россия неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Против поставок оружия на Украину высказалось и большинство европейских политиков.



