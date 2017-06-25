Порошенко заявил, что речи о поставках из США летального оружия пока нет

КИЕВ, 25 июн — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что речь о поставках США на Украину летального оружия пока не идет, Киев ожидает поставок оборонительного вооружения.

"Более того, во время встречи с министром обороны, что было подтверждено и во время встречи в Белом доме, позицию по поводу поставок оборонного оружия попробуют решить еще в пределах текущего бюджетного года", — сказал Порошенко в эфире украинского телеканала "Украина".

Он также сообщил, что рассчитывает на визит министра обороны США в ближайшие два-три месяца.

"Что касается оборонных соглашений, у нас сегодня есть практически согласованный текст. Мы на протяжении двух-трех месяцев ждем визита министра обороны США в Украину и во время этого визита, надеюсь, соглашения будут подписаны", — сказал Порошенко.

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