США
25.0625 июня14:45МСК
USD59.66-0.49
EUR66.68-0.47
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Могерини рассказала, как воплощается "Глобальная стратегия Евросоюза"

14:1125.06.2017
(обновлено: 14:14 25.06.2017)
03242
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкВысокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. Архивное фотоВысокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк

РИМ, 25 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Сотрудничество стран Евросоюза в сфере обороны не ставит целью его милитаризацию, а позволит ему занимать лидирующие позиции с точки зрения промышленности и технологии, считает глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Лавров: Россия не заинтересована в распаде ЕС
"Год назад после референдума о выходе Великобритании из ЕС многие предсказывали, что это будет началом конца. Этого не произошло, более того, сейчас Евросоюз стал еще сильнее. Мы поняли, что рискуем потерять: не только 70 лет мира, но и права и экономику, которая перешла к росту. Мы вместе нашли способ перезапустить наш Союз", — написала она в газете La Repubblica.

По словам верховного комиссара ЕС, безопасность перед лицом террористической угрозы и международной напряженности является, помимо экономического роста, одной из главных потребностей европейцев. Она, полагает Могерини, зависит от возможностей обеспечить мир и стабильность вне пределов европейских границ не только при помощи дипломатии, но и через укрепление обороны.

Избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
Посол США при ЕС заявил, что Трамп поддерживает распад Евросоюза
Могерини отметила, что представленная ровно год назад Глобальная стратегия ЕС по внешней политике и политике безопасности наметила путь к перезапуску мировой роли Евросоюза и позволила ему сделать больше шагов вперед, чем за несколько последних десятилетий. "Солдаты с европейским флагом на униформе каждый день задерживают в Средиземном море перевозчиков нелегалов, спасают жизни, обучают вооруженные силы наших стран-партнеров, борются с пиратством у берегов Сомали", — говорится в ее статье.

"Несколько недель назад мы представили в Брюсселе центр планирования и управления для всех военных миссий по обучению (военных за рубежом – ред), переборов старые попытки противостоять созданию единой военной штаб-квартиры. Тогда же мы запустили фонд обороны ЕС, бюджет которого планируется вывести на уровень 5,5 миллиардов евро в год… Речь не идет о милитаризации ЕС, а о том, чтобы рационализировать расходы, экономя на масштабах производства. Потому что лучшие инвестиции это те, которые делаются вместе", — заявила Могерини.

Референдум в Британии по сохранению членства в ЕС. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Экономист, предсказавший мировой кризис: Brexit - начало распада ЕС
В четверг лидеры ЕС дали старт постоянному сотрудничеству стран ЕС в оборонной сфере, через три месяца будут объявлены "общий список критериев и обязательств, а также конкретные проекты в области (разработки) мощностей, чтобы реализовать это сотрудничество".

Как говорится в итоговом документе саммита ЕС по обороне, речь идет о критериях, предусмотренных Договором о функционировании Европейского союза. Согласно ему, протокол о постоянном сотрудничестве в области обороны должен фиксировать определенные критерии и обязательства в сфере военных потенциалов. Страны, желающие участвовать в таком сотрудничестве, должны отвечать этим критериям и принимать на себя эти обязательства. Если условия выполнены, эти страны уведомляют о своем намерении, и в течение трех месяцев после этого уведомления Совет ЕС учреждает это сотрудничество и фиксирует список стран-участников.

Министр иностранных дел Сергей Лавров во время встречи в Москве с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини. 24 апреля 2017
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Лавров спросил Могерини, почему санкции ввели только против России
Также на саммите Евросоюз договорился о постоянном механизме финансирования развертывания "боевых групп" Евросоюза — подразделений быстрого реагирования, которые еще ни разу не использовались. Так называемые "боевые группы" являются силами быстрого реагирования ЕС и представляют собой войсковые единицы батальонного уровня численностью около 1,5 тысячи военнослужащих. Уровня полной операционной готовности "боевые группы" достигли в начале 2007 года. Как заявляла ранее Могерини, данный инструмент с момента создания в 2004 году не был задействован в рамках реализации европейской политики безопасности и обороны из-за недостатка политической воли. По ее мнению, задействование "боевых групп" может стать вкладом не только в европейскую безопасность, но и в безопасность ряда соседних стран.

Комментировать
+
В мире
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена