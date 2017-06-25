При наезде машины в Ньюкасле пострадали трое детей

ЛОНДОН, 25 июн — РИА Новости. Шесть человек, в том числе трое детей, пострадали в результате наезда автомобиля в британском Ньюкасле, сообщает местная скорая помощь.
Ранее сообщалось о пяти пострадавших.
#BREAKING The moment a car ploughed into pedestrians after #EidAlFitr prayers in #Newcastle, #UK pic.twitter.com/COynWcubNK— khadim jmaat (@khadimjmaat) 25 июня 2017 г.
В воскресенье автомобиль въехал в группу пешеходов. Версия теракта не рассматривается.
По подозрению в наезде на людей задержана 42-летняя женщина, в настоящее время она находится в предварительном заключении.
Полиция ведет расследование, службы экстренной помощи находятся на месте событий.
Ранее СМИ сообщили, что автомобиль въехал в толпу людей, празднующих мусульманский праздник Ураза-байрам около колледжа в Ньюкасле, до семи человек могли пострадать.
❌ UN VOITURE FONCE SUR DES FIDÈLES MUSULMANS A LA SORTIE DE SALAT AL AID A NEWCASTLE ❌— Islam&Info (@Islametinfo) 25 июня 2017 г.
Six personnes ont été… https://t.co/JwyWhR8ADn