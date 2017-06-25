В Ньюкасле автомобиль въехал в толпу празднующих Ураза-байрам

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Автомобиль въехал в толпу людей, празднующих Ураза-байрам около колледжа в британском Ньюкасле, пострадали пять человек, сообщает таблоид Daily Star.
#BREAKING The moment a car ploughed into pedestrians after #EidAlFitr prayers in #Newcastle, #UK pic.twitter.com/COynWcubNK— khadim jmaat (@khadimjmaat) 25 июня 2017 г.
Как сообщает таблоид, на место происшествия прибыли службы экстренной помощи, полиция и сотрудники скорой помощи. По данным издания, среди пострадавших могли быть дети.
Версия теракта не рассматривается.
"Полиция арестовала женщину 42 лет, в настоящее время она находится в предварительном заключении", — говорится в заявлении полиции.
"В настоящее время полиция ведет расследование с целью установить, что конкретно произошло, но не считает это террористическим актом. Экстренные службы находятся на месте событий, подтверждено, что пять человек пострадали", — говорится в сообщении.