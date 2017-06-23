Подозреваемого в наезде на прихожан мечети в Лондоне обвинили в терроризме

ЛОНДОН, 23 июн — РИА Новости. Задержанного по делу о нападении на прихожан мечети в Лондоне 47-летнего Даррена Осборна официально обвинили в "убийстве и попытке убийства на почве терроризма", детали суд огласит в течение дня, сообщили РИА Новости в пятницу в столичной полиции.

"Он (Осборн) остается в камере предварительного заключения и во второй половине дня будет доставлен в Вестминстерский магистратский суд", — уточнили в полиции.

В ночь на понедельник 47-летний Осборн на арендованном грузовике протаранил группу прихожан, которые шли из мечети после вечерней молитвы. Погиб один человек, ранены восемь. Толпа была готова растерзать водителя, но его спас имам.

Власти страны заявляли, что произошедшее является терактом, однако полиция не спешила подтверждать это. Позже Скотланд-Ярд сообщил, что подозреваемому предъявлено несколько обвинений, в том числе и в совершении теракта. Как сообщил РИА Новости источник в британских силовых структурах, одним из основных направлений в расследовании происшествия у мечети на севере Лондона остается терроризм, а подозреваемый мог действовать в одиночку.