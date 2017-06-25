Министр по делам Brexit рассчитывает на "хорошую сделку"

ЛОНДОН, 25 июн — РИА Новости. Британский министр по делам Brexit Дэвид Дэвис оптимистично смотрит на предстоящие переговоры по выходу Великобритании из ЕС.

По словам Дэвиса, он "вполне уверен", что сможет добиться для Великобритании хороших условий по выходу из союза при условии наличия переходного периода после окончания переговоров примерно в два года.

"Я почти уверен, я не уверен на 100 %, потому что это переговоры… вы можете быть уверены, что будет сделка, но сделка, которую я хочу заключить, — это свободное торговое соглашение, таможенное соглашение и так далее", — сказал Дэвис в эфире телеканала BBC.

По его словам, в "хорошей сделке" заинтересована не только Великобритания, но и Евросоюз.

Дэвис подтвердил, что это он посоветовал премьеру страны Терезе Мэй провести досрочные выборы в парламент.

Выборы для Консервативной партии, которую возглавляет Мэй, оказались неудачными – партия не смогла набрать абсолютного парламентского большинства, в результате чего консерваторам пришлось формировать правительство меньшинства, заручившись поддержкой партнерской ирландской партии.

Ожидается, что предложения Великобритании Евросоюзу по Brexit будут опубликованы в понедельник.

В Великобритании 23 июня 2016 года состоялся референдум по вопросу выхода страны из ЕС. За выход проголосовали порядка 52% британцев, против — 48%.