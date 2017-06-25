Министр по делам Brexit рассчитывает на "хорошую сделку"

ЛОНДОН, 25 июн — РИА Новости. Британский министр по делам Brexit Дэвид Дэвис оптимистично смотрит на предстоящие переговоры по выходу Великобритании из ЕС.
"Я почти уверен, я не уверен на 100 %, потому что это переговоры… вы можете быть уверены, что будет сделка, но сделка, которую я хочу заключить, — это свободное торговое соглашение, таможенное соглашение и так далее", — сказал Дэвис в эфире телеканала BBC.
По его словам, в "хорошей сделке" заинтересована не только Великобритания, но и Евросоюз.
Выборы для Консервативной партии, которую возглавляет Мэй, оказались неудачными – партия не смогла набрать абсолютного парламентского большинства, в результате чего консерваторам пришлось формировать правительство меньшинства, заручившись поддержкой партнерской ирландской партии.
Ожидается, что предложения Великобритании Евросоюзу по Brexit будут опубликованы в понедельник.
В Великобритании 23 июня 2016 года состоялся референдум по вопросу выхода страны из ЕС. За выход проголосовали порядка 52% британцев, против — 48%.