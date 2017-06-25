Рогозин вспомнил отношения Украины и России, говоря о Черногории и Сербии

БЕЛГРАД, 25 июн – РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил РИА Новости, что Запад создал противовес из Украины для России, так же как и из вступившей в НАТО Черногории для Сербии.

Рогозин находился в минувшие дни в Белграде в связи с инаугурацией президента Сербии Александра Вучича. Отвечая на вопрос журналистов о вступлении Черногории в НАТО, вице-премьер РФ провел параллель с Сербией, придерживающейся военного нейтралитета.

"Я считаю, что Черногория для Сербии — это Украина для России. Фактически это не против России создано, а против Сербии создан противовес из родных братьев и родных сестер. Кто такие черногорцы, мы с вами знаем прекрасно, все же перемешано. Это говорит о том, что в родного брата можно заложить что-то такое, чтобы сделать его более чужим, чем чужой человек", — отметил Рогозин.

"Тоже самое у нас с Украиной произошло. Мы же все перемешаны, я в Киеве пошел в первый класс, у меня отец там работал, у меня жена украинской крови… А теперь вот — друг не звонит другу, сестра не хочет разговаривать с братом. Это страшное преступление, которое совершили, прежде всего, американцы – они посеяли вот это зерно вражды", — добавил замглавы правительства России.

Пятого июня глава МИД Черногории Серджан Дарманович передал на церемонии в госдепе США документ о присоединении страны к НАТО заместителю госсекретаря США Томасу Шеннону. С этого момента Черногория официально стала членом Североатлантического альянса.