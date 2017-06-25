Мэр Сеула посетит Россию и обсудит с Собяниным вопросы городского развития

ТОКИО, 25 июн – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Мэр столицы Южной Кореи Сеула Пак Вон Сун посетит с 26 июня Москву, Санкт-Петербург и Ульяновск, где проведет встречи с высокопоставленными представителями городских администраций с целью обмена мнениями по вопросам крупных городов.

По данным агентства Ренхап , в ходе визита в Москву Пак Вон Сун проведет встречи с заместителем председателя правительства РФ Аркадием Дворковичем и мэром Москвы Сергеем Собяниным. Кроме этого, как ожидается, мэр Сеула выступит с лекцией в ИМЭМО (Институт мировой экономики и международных отношений РАН) на тему "Российско-корейские отношения, открывающие мирную экономическую эру в северо-восточной Азии".

"Я хотел бы в этой поездке осуществить практическую "городскую дипломатию" для обмена хорошими планами. Привнести их в развитие стратегического партнерства (Южной Кореи) с Россией", — цитирует агентство слова сеульского градоначальника.

После посещения столицы России, Пак Вон Сун отправится в Ульяновск, где 28 июня пройдет 4-ая Генеральная ассамблея Всемирной организации электронных правительств городов и местной власти (WeGO). В четверг мэр Сеула посетит Санкт-Петербург, где прочитает лекцию на тему российско-корейских отношений в СПбГУ и проведет встречу с художественным руководителем Мариинского театра Валерием Гергиевым.

По окончании визита в Россию, Пак Вон Сун прибудет с визитом в Узбекистан, где встретится с хокимом города Ташкент Рахмонбеком Усмановым.