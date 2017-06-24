Соцпартия Франции не поддержит правительство премьера Филиппа

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Социалистическая партия Франции не будет голосовать в поддержку правительства Эдуара Филиппа, сообщает агентство Рейтер.

"Мы однозначно находимся в оппозиции правительству Эдуара Филиппа. Мы не будем голосовать по вопросу о доверии этому правительству", — цитирует агентство распространенное заявление партии.

Кандидаты от движения президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед, республика" по итогам выборов депутатов Национального собрания получили 308 из 577 мест в нижней палате, еще 42 мандата завоевали представители союзной партии MoDem ("Демократическое движение"). Социалистическая партия получила лишь 30 депутатских мандатов.

В минувший понедельник после парламентских выборов Филипп по сложившейся в стране традиции подал президенту прошение об отставке и был вновь назначен премьер-министром с поручением сформировать новый кабинет. В среду были проведены перестановки в правительстве страны.

Жан-Ив Ле Дриан вновь назначен главой МИД Франции, Бруно Ле Мэр переназначен министром экономики, Жерар Коллон — министром внутренних дел. Минобороны Франции возглавила Флоранс Парли, новым министром юстиции стала Николь Белубэ, а министром по европейским делам при МИД Франции стала Натали Луазо — они заменили членов кабинета, покинувших правительство из-за скандала.

Ранее министр юстиции Франсуа Байру, министр обороны Сильви Гулар и министр по европейским делам при МИД Франции Марьель де Сарнез, которые являются членами партии MoDem ("Демократическое движение"), заявили, что не войдут в новый состав правительства в связи с расследованием в отношении партии, которая подозревается в фиктивном трудоустройстве членов MoDem в качестве сотрудников Европарламента.