В ЛНР заявили, что полностью соблюдают "хлебное перемирие"

ЛУГАНСК, 24 июн — РИА Новости. Подразделения самопровозглашенной Луганской народной республики в полной мере соблюдают "хлебное перемирие", введенное 24 июня, заявил на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Ранее в среду контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с полуночи 24 июня. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, режим тишины планируют установить "вдоль всей линии соприкосновения на период сборки урожая, с 24 июня по 31 августа". В субботу в ЛНР заявили, что украинские силовики один раз нарушили режим прекращения огня.

"Подразделения Народной милиции ЛНР не реагируют на провокации, придерживаются "режима тишины" согласно введенного с 00.00 часов 24 июня так называемого "хлебного перемирия" и соблюдают минские договоренности", — заявил Марочко.

Он уточнил, что в ЛНР нацелены на решение конфликта в Донбассе мирным путем, но "в случае обострения обстановки, Народная милиция ЛНР оставляет за собой право решительными действиями освободить захваченные киевскими бандитами территории".

Марочко добавил, что ситуация в зоне ответственности Народной милиции за минувшие сутки обострилась, но остается контролируемой.