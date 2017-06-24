Власти Йемена проверят сообщения о секретных тюрьмах ОАЭ

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Правительство Йемена сообщило, что изучает информацию о секретных тюрьмах, которыми якобы управляют Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) на юге Йемена, передает агентство Рейтер.
Премьер-министр Йемена Ахмед бен Дагр сообщил об организации комитета, который будет заниматься расследованием случаев нарушения прав человека в "освобожденных районах".
ОАЭ входят в возглавляемую Саудовской Аравией коалицию, действующую в Йемене.
В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Правительство с воздуха и на земле получает поддержку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.