МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Решение Норвегии продлить размещение морских пехотинцев США на своей территории негативно скажется на отношениях с Россией и может усилить напряженность в северном крыле НАТО, передает агентство Рейтер со ссылкой на российское посольство в Осло.
Ранее правительство Норвегии сообщило, что 330 американских морпехов останутся в стране до конца 2018 года.
"Мы считаем, что этот шаг противоречит норвежской политике по неразмещению иностранных военных баз в стране в мирное время", — приводит агентство заявление дипмиссии.
Этот шаг "делает Норвегию не вполне предсказуемым партнером, может также усилить напряженность и привести к дестабилизации ситуации в северном регионе", говорится в сообщении.
Американские военные находятся на базе Вернес около Тронхейма.