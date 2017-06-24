СМИ рассказали о планах террористов в Мекке

ДУБАЙ, 24 июн — РИА Новости. Группа террористов, которую силы безопасности Саудовской Аравии обезвредили в пятницу вечером в городах Мекка и Джидда, планировала устроить взрыв среди верующих во дворе Заповедной мечети в Мекке. Об этом сообщил саудовский новостной портал "Аджиль" со ссылкой на источники в силовых структурах.

По его информации, МВД располагало данными о готовящемся теракте и следило за подозреваемыми на много месяцев.

В пятницу официальный представитель МВД Саудовской Аравии Мансур ат-Турки сообщил, что службы безопасности Саудовской Аравии предотвратили атаку террористов на три объекта: один в Джидде и два — в Мекке, один из которых — Заповедная мечеть в Мекке. В результате рейда удалось задержать пять человек, в том числе одну женщину. Все они саудовские подданные. Сейчас их допрашивают следователи. В МВД страны считают, что теракт готовился за рубежом.

Инцидент произошел за день до Ид аль-Фитра или Ураза-байрама, одного из двух главных праздников ислама, который знаменует завершение священного месяца Рамадан.

Заповедная мечеть является главной святыней мусульманского мира. В центре комплекса находится Кааба — обтянутая черной тканью гранитная постройка в форме куба. Согласно исламскому вероучению, ее для поклонения единому богу возвел пророк Ибрахим (Авраам). В направлении Каабы мусульмане всего мира возносят молитвы, вокруг нее совершают обряд обхода прибывшие для выполнения хаджа и умры паломники.