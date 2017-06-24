В Киеве госпитализировали вице-спикера Рады, объявившую голодовку

КИЕВ, 24 июн — РИА Новости. Вице-спикера Верховной рады Оксану Сыроид, которая объявила голодовку у здания администрации президента Украины из-за реакции властей на "мусорную блокаду" Львова, госпитализировали, сообщил в субботу глава фракции "Самопомощь" Олег Березюк.
"Сегодня с утра, когда медики обследовали нас, у Оксаны оставался низким сахар… брадикардия, то есть очень низкое сердцебиение, снижение артериального давления… и началось обострение панкреатита… Мы вызвали государственную "скорую", и она уехала в больницу", — сказал Березюк в эфире телеканала "112 Украина".
Говоря о своем здоровье, депутат отметил, что его состояние "ниже нормы".
В понедельник Березюк объявил голодовку, так как считает, что Украиной руководят "бандиты, олигархи и лжецы", а в стране начались "тотальные репрессии". По словам депутата, он протестует против "издевательства" над Львовом, где уже несколько месяцев существует проблема с утилизацией мусора. На следующий день голодовку объявила Сыроид. Оба депутата избраны в парламент от партии "Самопомощь", лидером которой является мэр Львова Андрей Садовой.