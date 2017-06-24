В Киеве госпитализировали вице-спикера Рады, объявившую голодовку

КИЕВ, 24 июн — РИА Новости. Вице-спикера Верховной рады Оксану Сыроид, которая объявила голодовку у здания администрации президента Украины из-за реакции властей на "мусорную блокаду" Львова, госпитализировали, сообщил в субботу глава фракции "Самопомощь" Олег Березюк.

В пятницу пресс-служба "Самопомощи" со ссылкой на заявление медиков сообщила, что здоровье Березюка и Сыроид ухудшилось и, возможно, их придется госпитализировать.

"Сегодня с утра, когда медики обследовали нас, у Оксаны оставался низким сахар… брадикардия, то есть очень низкое сердцебиение, снижение артериального давления… и началось обострение панкреатита… Мы вызвали государственную "скорую", и она уехала в больницу", — сказал Березюк в эфире телеканала "112 Украина".

Говоря о своем здоровье, депутат отметил, что его состояние "ниже нормы".

В понедельник Березюк объявил голодовку, так как считает, что Украиной руководят "бандиты, олигархи и лжецы", а в стране начались "тотальные репрессии". По словам депутата, он протестует против "издевательства" над Львовом, где уже несколько месяцев существует проблема с утилизацией мусора. На следующий день голодовку объявила Сыроид. Оба депутата избраны в парламент от партии "Самопомощь", лидером которой является мэр Львова Андрей Садовой.

После закрытия свалки под Львовом в прошлом году из-за пожара, в результате которого погибли люди, город столкнулся с проблемой утилизации бытовых отходов. Городские власти пытались наладить вывоз мусора на свалки других регионов, однако, как заявил мэр Львова, этот процесс был заблокирован со стороны местных властей. Садовой обвинил высшее руководство Украины в "полном игнорировании мусорной блокады Львова", которая, по его словам, грозит перерасти в экологическую катастрофу. По данным СМИ, в пятницу из Львова начали вывозить мусор.