Глава фракции Рады "Самопомощь" объявил голодовку

КИЕВ, 19 июн — РИА Новости. Глава фракции "Самопомощь" в украинском парламенте Олег Березюк заявил, что объявляет голодовку в знак протеста против произвола центральной власти, так как считает, что Украиной руководят "бандиты, олигархи и лжецы", а в стране начались "тотальные репрессии".
По его словам, "коррупция не уменьшается, но закон об антикоррупционном суде не хотят принимать, потому что не хотят завершать вертикаль наказания коррупционеров".
Он также считает, что принимаемые руководством страны действия лишь ухудшают жизнь украинцев. "На Украине начали тотальные репрессии, более того, они распространяются не только на политические силы и политических лидеров, они распространяются на города", — заявил Березюк, уточнив, что имеет в виду Львов.
Городской совет Львова ранее обратился к украинским властям, в том числе к премьеру Украины Владимиру Гройсману, с просьбой объявить город зоной чрезвычайной экологической ситуации из-за сложностей с вывозом мусора. После этого премьер раскритиковал мэра Львова Андрея Садового за нежелание решить проблему с вывозом городского мусора и призвал его не спекулировать на этой теме, решая вопрос своими силами.
После закрытия свалки под Львовом в прошлом году из-за пожара, на котором погибли люди, город столкнулся с проблемой утилизации бытовых отходов. Городские власти пытались наладить вывоз мусора на свалки других регионов, однако, как заявил мэр города, этот процесс был заблокирован со стороны властей этих регионов. Мэр обвинил высшее руководство Украины в "полном игнорировании мусорной блокады Львова", которая, по его словам, грозит перерасти в экологическую катастрофу. По информации пресс-службы горсовета, по состоянию на понедельник в городе накопилось 6,8 тысячи тонн мусора, а перевозчики могут вывозить лишь 80-100 тонн в день.