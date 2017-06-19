Глава фракции Рады "Самопомощь" объявил голодовку

КИЕВ, 19 июн — РИА Новости. Глава фракции "Самопомощь" в украинском парламенте Олег Березюк заявил, что объявляет голодовку в знак протеста против произвола центральной власти, так как считает, что Украиной руководят "бандиты, олигархи и лжецы", а в стране начались "тотальные репрессии".

"После последнего украинского восстания в 2013-2014 году, к сожалению, власть в стране захватили бандиты, олигархи и компульсивные лжецы. В стране война, которую называют АТО: кто террористы, а кто заложники? На Украине оккупированы территории, но их лживо не признают ни парламент, ни президент. На этих оккупированных территориях страдают люди, за них вроде как борются — вранье… Олигархи на Майдане, прикрываясь восстанием, обещали принять закон о выборах в Верховную раду, который будет демократическим и позволит людям избрать свою власть, до сих пор прячутся и этого не делают", — заявил Березюк, выступая на заседании согласительного совета Рады в понедельник.

По его словам, "коррупция не уменьшается, но закон об антикоррупционном суде не хотят принимать, потому что не хотят завершать вертикаль наказания коррупционеров".

Он также считает, что принимаемые руководством страны действия лишь ухудшают жизнь украинцев. "На Украине начали тотальные репрессии, более того, они распространяются не только на политические силы и политических лидеров, они распространяются на города", — заявил Березюк, уточнив, что имеет в виду Львов.

"Проанализировав это все, я принял свое личное решение, как человек и как народный депутат, протестуя против издевательства над людьми, унижения и вранья, против издевательства над городом, который является символом свободы… и требуя прекращения этого издевательства… принял для себя экстраординарное решение: я объявляю голодовку в поддержку львовян и протестуя против произвола центральной власти на Украине", — заявил Березюк.

Городской совет Львова ранее обратился к украинским властям, в том числе к премьеру Украины Владимиру Гройсману, с просьбой объявить город зоной чрезвычайной экологической ситуации из-за сложностей с вывозом мусора. После этого премьер раскритиковал мэра Львова Андрея Садового за нежелание решить проблему с вывозом городского мусора и призвал его не спекулировать на этой теме, решая вопрос своими силами.

После закрытия свалки под Львовом в прошлом году из-за пожара, на котором погибли люди, город столкнулся с проблемой утилизации бытовых отходов. Городские власти пытались наладить вывоз мусора на свалки других регионов, однако, как заявил мэр города, этот процесс был заблокирован со стороны властей этих регионов. Мэр обвинил высшее руководство Украины в "полном игнорировании мусорной блокады Львова", которая, по его словам, грозит перерасти в экологическую катастрофу. По информации пресс-службы горсовета, по состоянию на понедельник в городе накопилось 6,8 тысячи тонн мусора, а перевозчики могут вывозить лишь 80-100 тонн в день.