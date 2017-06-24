СМИ оспорили слова Трампа о дружбе экс-главы ФБР и спецпрокурора по России

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Слова президента США Дональда Трампа о близкой дружбе экс-директора ФБР Джеймса Коми и спецпрокурора по расследованию "российского вмешательства" в американские выборы Роберта Мюллера не соответствуют действительности, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Ранее в интервью телеканалу Fox News Трамп обратил внимание на дружеские отношения уволенного им директора ФБР Коми и спецпрокурора по расследованию так называемого вмешательства РФ Мюллера. "Он (Мюллер) очень, очень близкий друг Коми, что очень тревожно", — отметил тогда Трамп.

Агентство отмечает, что Мюллер и Коми работали вместе в министерстве юстиции в годы президентства Джорджа Буша-младшего, однако не считались особо близкими друзьями. Бывший федеральный прокурор Дэвид Келли сообщил, что Мюллер и Коми не ходили друг к другу в гости и редко когда трапезничали вместе.

США обвиняют Россию в причастности к взлому баз данных Демократической партии США и передаче информации ресурсу WikiLeaks в 2016 году. Результатов официального расследования власти США не предоставили. Россия неоднократно опровергала эти обвинения американских спецслужб. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассандж также опровергал какую-либо связь между сайтом и Россией.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что спецпрокурор Роберт Мюллер ведет расследование против президента Дональда Трампа в связи с возможным воспрепятствованием правосудию. Трамп уволил в мае директора ФБР Джеймса Коми, который вел расследование на предмет предполагаемых "связей Трампа с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле.

После этого в прессе появились утечки с предположениями, что Трамп пытался давить на Коми и проводимые им расследования. Однако сам экс-директор ФБР оказался осторожнее в формулировках и не стал напрямую обвинять Трампа в воспрепятствовании правосудию, заявив, что это находится в компетенции спецпрокурора.