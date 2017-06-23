Трамп обратил внимание на дружбу экс-главы ФБР Коми и спецпрокурора Мюллера

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поставил под сомнение объективность расследования о якобы имевших место "российских связях" членов его команды.

В интервью телеканалу Fox News Трамп обратил внимание на дружеские отношения уволенного им директора ФБР Джеймса Коми и спецпрокурора по расследованию так называемого "вмешательства РФ" Роберта Мюллера.

"Он (Мюллер) очень, очень близкий друг Коми, что очень тревожно", — приводит слова президента агентство Рейтер со ссылкой на предоставленный телеканалом транскрипт.

Трамп также в очередной раз опроверг, что препятствовал ходу расследования. "Не было никаких помех, не было никакого сговора", — сказал он.

США обвиняют Россию в причастности к взлому баз данных Демократической партии США и передаче информации ресурсу WikiLeaks в 2016 году. Результатов официального расследования власти США не предоставили. Россия неоднократно опровергала эти обвинения американских спецслужб. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассандж также опровергал какую-либо связь между сайтом и Россией.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что спецпрокурор Роберт Мюллер ведет расследование против президента Дональда Трампа в связи с возможным воспрепятствованием правосудию. Трамп уволил в мае директора ФБР Джеймса Коми, который вел расследование на предмет предполагаемых "связей Трампа с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. После этого в прессе появились утечки с предположениями, что Трамп пытался давить на Коми и проводимые им расследования. Однако сам экс-директор ФБР оказался осторожнее в формулировках и не стал напрямую обвинять Трампа в воспрепятствовании правосудию, заявив, что это находится в компетенции спецпрокурора.