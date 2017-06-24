Депутат Рады Линько заявил, что не встречался с главредом "Страны.ua"

КИЕВ, 24 июн — РИА Новости. Депутат Верховной рады от фракции "Радикальной партии" Дмитрий Линько заявил, что лично не встречался с главредом украинского интернет-издания "Страна.ua" Игорем Гужвой.

Накануне генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Гужва был задержан в Киеве. По утверждению правоохранителей, он требовал 20 тысяч долларов и получил половину — 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. По данным генпрокурора, у следствия имеются видео- и аудиодоказательства. Депутат "Радикальной партии" Дмитрий Линько заявил, что именно у него вымогали деньги и в вымогательстве якобы участвовал лично Гужва. Сам Гужва считает дело против него спланированной провокацией.

"По этой ситуации, на протяжении этих трех месяцев я не встречался с Гужвой. Я помню, может полгода или год назад мы пересекались на одном из эфиров. Лично мы с ним не встречались", — цитирует Линько сайт украинского телеканала NewsOne.

Ранее Гужва заявил, что отказался от предложенных денег дважды — за снятие публикаций про лидера "Радикальной партии" Украины Олега Ляшко и депутата Линько.