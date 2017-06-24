МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Госдепартамент США устранит должность специального представителя по Афганистану и Пакистана на фоне подготовки США к отправке новых военных подразделений в Афганистан, пишет издание Washington Post со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников.

Как пишет газета, исполняющий обязанности специального представителя Лорел Миллер должна была покинуть эту должность в пятницу.

Бывший спецпредставитель США по Афганистану Дэн Фельдман отметил, что у США нет ясной стратегии по Афганистану, а решение об устранении должности означает отсутствие какого-либо чиновника, кто будет претворять стратегию, как только Вашингтон определится с ней.

В то же время в госдепартаменте США отметили, что отставка Миллер не означает уменьшения значимости стран региона для США. Как пишет газета, госсекретарь США Рекс Тиллерсон все еще может назначить кого-либо на должность спецпредставителя, но с меньшими полномочиями.

Ранее сообщалось, что президент Дональд Трамп предоставил главе Пентагона Джеймсу Мэттису полномочия по определению численности американского военного контингента в Афганистане. По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, вскоре будет объявлено об отправке дополнительно четырех тысяч американских военных в Афганистан. Сейчас численность американских военных в стране составляет около 8,4 тысячи человек.

США с 2001 года проводят военную операцию в Афганистане, оказывая помощь местным властям в борьбе с группировками "Талибан"* и "Исламское государство"*. С 1 января 2015 года в Афганистане находится новая миссия НАТО "Решительная поддержка". В настоящее время военнослужащие США в Афганистане оказывают помощь местным силам безопасности и проводят операции против террористов. Несмотря на это, глава Национальной разведки США Дэниел Коутс отметил, что обстановка в стране ухудшается, талибы продолжают захватывать все новые территории.

*террористическая группировка, запрещенная в России