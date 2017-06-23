Туск недоволен предложениями Лондона по правам граждан ЕС после Brexit

БРЮССЕЛЬ, 23 июн – РИА Новости, Мария Князева. Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что пока недостаточно доволен предложениями Великобритании по правам граждан Евросоюза в стране после ее выхода из ЕС.

Исходя из слов источника, знакомого с вопросом, накануне вечером премьер-министр Великобритании Тереза Мэй представила совету глав 27 государств Евросоюза свои предложения по правам граждан ЕС в Великобритании после Brexit . Речь о том, что Великобритания не выдворит граждан ЕС со своей территории после выхода из Евросоюза, а граждане ЕС, законно проживающие в Соединенном Королевстве, после Brexit смогут получить возможность остаться в стране.

"Мое первое впечатление, что предложения Великобритании оказались ниже наших ожиданий и могут ухудшить ситуацию для граждан", — сказал Туск на пресс-конференции в пятницу после саммита глав государств ЕС, добавив, что еще предстоит детальная оценка этих предложений.

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат, также присутствовавший на брифинге, добавил: "Я думаю, что это хорошее начало, нам необходимо увидеть детали".

По его словам, если детали будут проработаны недостаточно хорошо, это может привести к негативным последствиям. Он привел ряд примеров. Первый – исходя из предложений, граждане ЕС, приезжающие в Великобританию после определенной даты, не будут получать те же права, что и приехавшие ранее, следует из слов Муската. Второй – что будет с теми, кто не является гражданами Евросоюза, но связаны с таковыми, задается он вопросом.

Туск также отметил, что ЕС хочет "обеспечить полные права" не только граждан Евросоюза в Великобритании, но и граждан Великобритании в ЕС "после Brexit".

"Мы все согласились с принципом взаимности (в этом вопросе)", — добавил Мускат.