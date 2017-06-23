СМИ: США объявили пятерых экс-менеджеров Volkswagen в международный розыск

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Министерство юстиции США объявило в международный розыск пятерых бывших менеджеров и разработчиков автомобильного концерна Volkswagen, которые обвиняются в нарушении американских нормативных актов по охране окружающей среды, сообщает газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, к объявленным в розыск относятся в том числе два доверенных лица бывшего председателя правления VW Мартина Винтеркорна.

Отмечается, что Германия не выдаст США экс-менеджеров концерна. Однако внесение в базу Интерпола не позволит им покидать ФРГ, так как в противном случаем им будет грозить экстрадиция и заключение в США. Издание напоминает, что один из обвиняемых по делу о махинациях VW Оливер Шмидт уже с начала года сидит за решеткой, так как в январе он имел неосторожность поехать в США, где был немедленно арестован.

Компанию Volkswagen обвиняют в США в том, что она оснащала дизельные автомобили программным обеспечением (ПО), занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009–2015 годах. В апреле Volkswagen договорился о выкупе компанией автомобилей у потребителей и выплате им компенсаций.