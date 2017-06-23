Идею импичмента Порошенко вряд ли вынесут на голосование, считает эксперт

КИЕВ, 23 июн — РИА Новости. Законопроект об урегулировании процедуры импичмента президента Украины, вероятнее всего, даже не будет вынесен в парламент для голосования, считает руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.
"В Раде будут делать все возможное для того, чтобы этот законопроект не был внесен на рассмотрение в зал. Очевидно, проблемы будут даже на процедурном уровне. Поскольку даже сам факт внесения на голосование грозит политическими и репутационными проблемами", — заявил Золотарев в пятницу РИА Новости.
Эксперт убежден, что такой законопроект на Украине необходим, поскольку "никто в стране не должен быть выше закона".
Золотарев также считает, что украинские власти за годы независимости делали все, для того чтобы в стране отсутствовал механизм импичмента главы государства.
"У нас на протяжении четверти века делалось все для того, чтобы президент был в безопасности от того, что в отношении него могла бы начаться процедура импичмента. Это было при всех президентах, начиная с (первого президента Украины Леонида) Кравчука, (Петр) Порошенко здесь не исключение", — добавил Золотарев.
По конституции Украины, импичмент может быть объявлен президенту, если он совершил госизмену или другое преступление. Процедура предполагает создание в Раде временной следственной комиссии, выводы которой рассматриваются на заседании парламента. По заключению этой комиссии Рада сначала 226 голосами принимает решение о выдвижении обвинений президенту, а затем 300 голосами принимает решение об импичменте, перед этим получив заключение Конституционного суда о законности проведенной процедуры импичмента и заключение Верховного суда о том, что президент действительно совершил преступление.