Идею импичмента Порошенко вряд ли вынесут на голосование, считает эксперт

КИЕВ, 23 июн — РИА Новости. Законопроект об урегулировании процедуры импичмента президента Украины, вероятнее всего, даже не будет вынесен в парламент для голосования, считает руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

Ранее Киевский областной совет по инициативе фракции "Батькивщина" обратился к Верховной раде с просьбой принять законопроект, который урегулирует процедуру импичмента президента.

"В Раде будут делать все возможное для того, чтобы этот законопроект не был внесен на рассмотрение в зал. Очевидно, проблемы будут даже на процедурном уровне. Поскольку даже сам факт внесения на голосование грозит политическими и репутационными проблемами", — заявил Золотарев в пятницу РИА Новости.

Эксперт убежден, что такой законопроект на Украине необходим, поскольку "никто в стране не должен быть выше закона".

Золотарев также считает, что украинские власти за годы независимости делали все, для того чтобы в стране отсутствовал механизм импичмента главы государства.

"У нас на протяжении четверти века делалось все для того, чтобы президент был в безопасности от того, что в отношении него могла бы начаться процедура импичмента. Это было при всех президентах, начиная с (первого президента Украины Леонида) Кравчука, (Петр) Порошенко здесь не исключение", — добавил Золотарев.

Объявить вотум недоверия президенту Украины довольно проблематично: с одной стороны, для этого необходимо принять специальный закон "Об импичменте", а с другой — сама процедура, заложенная в конституции страны, очень запутанная и сложная для реализации. Ранее ряд партий, в том числе "Батькивщина" и "Самопомощь", потребовали от парламента рассмотреть проект закона о временной следственной комиссии для смещения президента в порядке импичмента. Это позволило бы сделать процедуру более легко реализуемой.

По конституции Украины, импичмент может быть объявлен президенту, если он совершил госизмену или другое преступление. Процедура предполагает создание в Раде временной следственной комиссии, выводы которой рассматриваются на заседании парламента. По заключению этой комиссии Рада сначала 226 голосами принимает решение о выдвижении обвинений президенту, а затем 300 голосами принимает решение об импичменте, перед этим получив заключение Конституционного суда о законности проведенной процедуры импичмента и заключение Верховного суда о том, что президент действительно совершил преступление.