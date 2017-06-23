Китай приучает США делиться властью над миром

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

В Вашингтоне завершился первый американо-китайский диалог по дипломатии и безопасности. Фактически речь идет о важнейшем международном сюжете на данный момент — удастся ли первой и второй державам мира, США и Китаю, начать слышать друг друга и договариваться. Мы следим за этим сюжетом, так как Россия хочет того же, что и Китай, — возможности нормального разговора с Соединенными Штатами. То есть Пекин прокладывает нам здесь дорогу.

"Если хотите чего-то добиться в Корее, уйдите оттуда"

Диалог на самом деле не такой уж и первый. У него поменялось только название. Хотя… Дело в том, что в апреле прошла встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина во Флориде. Тогда было решено за 100 дней попробовать начать отношения с относительно чистого листа, для этого создать несколько новых по формату диалогов вместо старых — по экономике, вопросам безопасности и так далее. (В принципе, тут ничего нового: так же поначалу развивалась у нас с прежним президентом США "перезагрузка" — создали комиссии, пытались говорить.)

И вот — только что состоявшийся первый подобный диалог. Соединенные Штаты представляли госсекретарь Рекс Тиллерсон и министр обороны Джеймс Мэттис. Китай — не министры, а люди, реально руководящие министрами: государственный советник Ян Цзечи и член центральной военной комиссии генерал Фан Фэнхуэй.

Говорили о том, что делать с кризисами вокруг Корейского полуострова, в Южно-Китайском море и прочими. То есть, в общем, о сюжетах, которые могут — если не уберечься — довести до мировой войны, конфликта между сверхдержавами.

Получилось интересно, особенно с учетом того, что администрация Трампа показала свой фирменный стиль: давить на партнера накануне переговоров по максимуму. Дошло до угрозы санкций против китайских компаний, имеющих дело с Северной Кореей, а также до санкций (то есть, извините, заградительных тарифов) на импорт в США китайской стали.

Если воспринимать всерьез американское послание китайцам накануне переговоров, то оно получается таким: на той самой встрече во Флориде Трамп возложил на Китай ответственность за принуждение Северной Кореи к прекращению ядерных игр и запусков ракет, а ракеты все летят. Что будем делать? Санкций захотели?

И вот — сенсация. В ходе диалога в Вашингтоне, сообщает New York Times, смысл позиции китайских гостей был таким: если вы и правда хотите решения кризиса в Корее, уйдите оттуда (имеется в виду военная активность), и все немедленно начнет налаживаться, вам же будет лучше.

Более того, китайцы теперь выступают в паре с американским союзником — Южной Кореей: ее новый президент Мун Чжэ Ин, как и Пекин, предлагает заморозку ракетно-ядерных провокаций Пхеньяна в ответ на заморозку таких же военных американо-южнокорейских игр. Тогда можно будет начинать с Пхеньяном диалог (видимо, северокорейцы к этому готовы).

© AP Photo / Cliff Owen Джеймс Мэттис и Рекс Тиллерсон во время американо-китайского диалога по дипломатии и безопасности в Вашингтоне. 21 июня 2017 © AP Photo / Cliff Owen Джеймс Мэттис и Рекс Тиллерсон во время американо-китайского диалога по дипломатии и безопасности в Вашингтоне. 21 июня 2017

На публику Тиллерсон и Мэттис говорят, что заявили китайцам: не выйдет. Вам было сказано давить на Пхеньян — вот и давите, а то сделаем вам больно.

Но в реальности Трамп прошел ровно тот же путь, что и все прочие администрации США в корейской истории: выяснил, что военное решение неприемлемо (слишком большие расходы и потери). Значит, надо подписывать сделку с Пхеньяном, параметры которой давно выработаны. Северной Корее необходимо спокойно проводить свои реформы при гарантиях безопасности со стороны каких-то крупных держав — и прежде всего Штатов. Тогда не будет никаких ядерных испытаний или запусков. Вот и все. Пока что ни одна администрация США на такое пойти не смогла, так и тянут время.

Не попасть в ловушку

Если читать американские публикации, то весь смысл не только нынешнего диалога, а вообще "новых" американо-китайских отношений сводится к тому, чтобы сделать из Китая подотчетного Вашингтону американского шерифа в Азии. Понятно, что такого не может быть. А как видит будущее отношений с Америкой Китай? Вот это по-настоящему интересно.

Так, из Пекина исходит ясная мысль — нельзя попадаться в " корейскую ловушку ", то есть нельзя ставить весь громадный объем отношений двух стран в зависимость от неспособности американской верхушки сделать очевидные и неизбежные шаги к переговорам с Пхеньяном. Смотреть на отношения сверхдержав надо шире — это примерно как сирийский или украинский кризисы не должны брать в заложники весь комплекс отношений России и США, породивший эти кризисы. Хвост не должен вилять собакой.

Кстати, в эти же дни в Пекине "заседал" еще один диалог — крупнейших бизнесменов с двух сторон. С американской стороны были ConocoPhillips, Western Digital, Qualcomm, FedEx и другие. К участникам обратился премьер-министр Ли Кэцян, в речах жонглировали цифрами на сотни миллиардов долларов — причем речь не о предполагаемых, а уже идущих сделках. Например, одних лишь интегральных схем Китай в прошлом году импортировал на 227 миллиардов долларов, и если увеличить долю поставок из Америки в этом импорте, то всем будет хорошо.

© AFP 2017 / Pool/ Fred Dufour Генеральный директор ConocoPhillips Райан Лэнс и премьер-министр Китая Ли Кэцян во время встречи в Пекине. 20 июня 2017 © AFP 2017 / Pool/ Fred Dufour Генеральный директор ConocoPhillips Райан Лэнс и премьер-министр Китая Ли Кэцян во время встречи в Пекине. 20 июня 2017

Заметим, у России и США нет этого "ресурса сближения", у КНР и Штатов — есть, и все равно им трудно.

Но Китай идет дальше: по сути, он предлагает Трампу выстроить новую схему отношений двух сверхдержав, отвечающую вызовам времени. Здесь 100 днями, понятно, не обойтись: для этого нужен долгий и спокойный разговор.

Китайская сторона его ведет, причем давно и на международном уровне. Посмотрите, например, на статью , опубликованную в китайском журнале Global Times: ее авторы — немец и южнокореец. А именно — Херберг-Роте (специалист по изучению идей прусского стратега Карла фон Клаузевица из немецкого Университета Фульды) и профессор Сон из Сеульского университета.

Их ключевая идея: после провала двухсотлетнего западного доминирования цивилизациям пора научиться жить в гармонии друг с другом — в соответствии с теорией Клаузевица о "подвижном балансе" между державами и центрами силы. То есть о таком балансе, который надо все время поддерживать. Ведь ценности Запада — да и Востока — все равно не могут выжить в неизменной форме в глобальном мире. Когда одна цивилизация не желает признавать за другой право на существование, возникают неадекватные реакции типа салафизма (то есть "Исламского государства"*).

Поэтому вряд ли останутся в неизменности либеральные ценности (породившие нетерпимый уровень неравенства) или жесткая конфуцианская система гармоничного общества. Мы придем к чему-то среднему, говорят авторы.

Если судить лишь по итогам американо-китайского диалога по дипломатии и безопасности, то вывести в ходе него что-то среднее — гибрид Клаузевица и Конфуция — пока не удалось, и к такой задаче участники даже не приступали. Однако продолжать разговор о новых отношениях между державами обеим сторонам просто придется.

*Террористическая организация, запрещена на территории России.