Китай приучает США делиться властью над миром

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"
В Вашингтоне завершился первый американо-китайский диалог по дипломатии и безопасности. Фактически речь идет о важнейшем международном сюжете на данный момент — удастся ли первой и второй державам мира, США и Китаю, начать слышать друг друга и договариваться. Мы следим за этим сюжетом, так как Россия хочет того же, что и Китай, — возможности нормального разговора с Соединенными Штатами. То есть Пекин прокладывает нам здесь дорогу.
"Если хотите чего-то добиться в Корее, уйдите оттуда"
И вот — только что состоявшийся первый подобный диалог. Соединенные Штаты представляли госсекретарь Рекс Тиллерсон и министр обороны Джеймс Мэттис. Китай — не министры, а люди, реально руководящие министрами: государственный советник Ян Цзечи и член центральной военной комиссии генерал Фан Фэнхуэй.
Говорили о том, что делать с кризисами вокруг Корейского полуострова, в Южно-Китайском море и прочими. То есть, в общем, о сюжетах, которые могут — если не уберечься — довести до мировой войны, конфликта между сверхдержавами.
Если воспринимать всерьез американское послание китайцам накануне переговоров, то оно получается таким: на той самой встрече во Флориде Трамп возложил на Китай ответственность за принуждение Северной Кореи к прекращению ядерных игр и запусков ракет, а ракеты все летят. Что будем делать? Санкций захотели?
И вот — сенсация. В ходе диалога в Вашингтоне, сообщает New York Times, смысл позиции китайских гостей был таким: если вы и правда хотите решения кризиса в Корее, уйдите оттуда (имеется в виду военная активность), и все немедленно начнет налаживаться, вам же будет лучше.
Более того, китайцы теперь выступают в паре с американским союзником — Южной Кореей: ее новый президент Мун Чжэ Ин, как и Пекин, предлагает заморозку ракетно-ядерных провокаций Пхеньяна в ответ на заморозку таких же военных американо-южнокорейских игр. Тогда можно будет начинать с Пхеньяном диалог (видимо, северокорейцы к этому готовы).
Но в реальности Трамп прошел ровно тот же путь, что и все прочие администрации США в корейской истории: выяснил, что военное решение неприемлемо (слишком большие расходы и потери). Значит, надо подписывать сделку с Пхеньяном, параметры которой давно выработаны. Северной Корее необходимо спокойно проводить свои реформы при гарантиях безопасности со стороны каких-то крупных держав — и прежде всего Штатов. Тогда не будет никаких ядерных испытаний или запусков. Вот и все. Пока что ни одна администрация США на такое пойти не смогла, так и тянут время.
Не попасть в ловушку
Если читать американские публикации, то весь смысл не только нынешнего диалога, а вообще "новых" американо-китайских отношений сводится к тому, чтобы сделать из Китая подотчетного Вашингтону американского шерифа в Азии. Понятно, что такого не может быть. А как видит будущее отношений с Америкой Китай? Вот это по-настоящему интересно.
Кстати, в эти же дни в Пекине "заседал" еще один диалог — крупнейших бизнесменов с двух сторон. С американской стороны были ConocoPhillips, Western Digital, Qualcomm, FedEx и другие. К участникам обратился премьер-министр Ли Кэцян, в речах жонглировали цифрами на сотни миллиардов долларов — причем речь не о предполагаемых, а уже идущих сделках. Например, одних лишь интегральных схем Китай в прошлом году импортировал на 227 миллиардов долларов, и если увеличить долю поставок из Америки в этом импорте, то всем будет хорошо.
Заметим, у России и США нет этого "ресурса сближения", у КНР и Штатов — есть, и все равно им трудно.
Но Китай идет дальше: по сути, он предлагает Трампу выстроить новую схему отношений двух сверхдержав, отвечающую вызовам времени. Здесь 100 днями, понятно, не обойтись: для этого нужен долгий и спокойный разговор.на статью, опубликованную в китайском журнале Global Times: ее авторы — немец и южнокореец. А именно — Херберг-Роте (специалист по изучению идей прусского стратега Карла фон Клаузевица из немецкого Университета Фульды) и профессор Сон из Сеульского университета.
Их ключевая идея: после провала двухсотлетнего западного доминирования цивилизациям пора научиться жить в гармонии друг с другом — в соответствии с теорией Клаузевица о "подвижном балансе" между державами и центрами силы. То есть о таком балансе, который надо все время поддерживать. Ведь ценности Запада — да и Востока — все равно не могут выжить в неизменной форме в глобальном мире. Когда одна цивилизация не желает признавать за другой право на существование, возникают неадекватные реакции типа салафизма (то есть "Исламского государства"*).
Поэтому вряд ли останутся в неизменности либеральные ценности (породившие нетерпимый уровень неравенства) или жесткая конфуцианская система гармоничного общества. Мы придем к чему-то среднему, говорят авторы.
Если судить лишь по итогам американо-китайского диалога по дипломатии и безопасности, то вывести в ходе него что-то среднее — гибрид Клаузевица и Конфуция — пока не удалось, и к такой задаче участники даже не приступали. Однако продолжать разговор о новых отношениях между державами обеим сторонам просто придется.
*Террористическая организация, запрещена на территории России.