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В мире

В МВД Украины прокомментировали задержание главреда издания "Страна.ua"

Сюжет:
Ситуация на Украине. Июнь 2017 (289)
10:4123.06.2017
(обновлено: 11:10 23.06.2017)
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© РИА Новости / Александр МаксименкоПерейти в фотобанкАнтон Геращенко. Архивное фотоАнтон Геращенко. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Максименко
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КИЕВ, 23 июн — РИА Новости. Задержания за "торговлю клеветой и неправдой" грозит и другим представителям украинских СМИ, сообщил член коллегии МВД, депутат парламента Антон Геращенко после задержания главного редактора издания "Страна.ua" Игоря Гужвы.

Президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора
© РИА Новости / Михаил Палинчак
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Зеркало для антигероя: как Порошенко додавливает прессу
Накануне генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Гужву задержали в Киеве. Правоохранители утверждают, что он требовал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. По данным генпрокурора, у следствия имеются видео- и аудиодоказательства. В самом офисе издания прошли обыски.

"Да — это борьба! Борьба со свободой безнаказанно лгать, за деньги распространять неправду и уничтожать собственную страну. Первый пошёл! За ним пойдут и другие торговцы клеветой и неправдой", — написал Геращенко в Facebook.

Президент Украины Петр Порошенко . Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Украинские СМИ опубликовали новые обвинения Онищенко против Порошенко
В отношении Гужвы на Украине уже было заведено одно уголовное дело за неуплату налогов на должности главного редактора украинского издания "Вести". В апреле Гужва заявлял, что из-за публикации им критических материалов об украинской власти налоговая милиция пытается сфабриковать новое уголовное дело.

Ранее "Страна.ua" опубликовала несколько записей разговоров украинского депутата Верховной рады Александра Онищенко, который проходит на Украине по статье "хищение госимущества в особо крупных размерах" и скрывается от следствия за границей. В разговоре с Онищенко экс-депутат Рады Николай Мартыненко, соратник экс-премьера Украины Арсения Яценюка, обвиняет президента Петра Порошенко и его приближенных в коррупции.

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© Ruptly
Депутат Рады рассказал о коррупционных схемах Порошенко и его приближенных
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