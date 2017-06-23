В МВД Украины прокомментировали задержание главреда издания "Страна.ua"

КИЕВ, 23 июн — РИА Новости. Задержания за "торговлю клеветой и неправдой" грозит и другим представителям украинских СМИ, сообщил член коллегии МВД, депутат парламента Антон Геращенко после задержания главного редактора издания "Страна.ua" Игоря Гужвы.
"Да — это борьба! Борьба со свободой безнаказанно лгать, за деньги распространять неправду и уничтожать собственную страну. Первый пошёл! За ним пойдут и другие торговцы клеветой и неправдой", — написал Геращенко в Facebook.
Ранее "Страна.ua" опубликовала несколько записей разговоров украинского депутата Верховной рады Александра Онищенко, который проходит на Украине по статье "хищение госимущества в особо крупных размерах" и скрывается от следствия за границей. В разговоре с Онищенко экс-депутат Рады Николай Мартыненко, соратник экс-премьера Украины Арсения Яценюка, обвиняет президента Петра Порошенко и его приближенных в коррупции.