Генпрокурор Украины сообщил о задержании редактора "Страна.ua" Игоря Гужвы

КИЕВ, 23 июн — РИА Новости. Редактор украинского интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва задержан в Киеве, сообщил Генпрокурор Украины Юрий Луценко.

"По материалам ДФС (Государственной фискальной службы Украины) и прокуратуры Киева полицией задержан Игорь Гужва, который требовал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. У следствия имеются видео и аудио доказательства", — написал Луценко на своей странице в Facebook.

На самом сайте "Страна.ua" сообщается, что в офисе интернет-издания Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски.

В апреле Гужва заявлял, что из-за публикации им критических материалов об украинской власти налоговая милиция пытается сфабриковать против него новое уголовное дело. Также в отношении Гужвы на Украине уже было заведено одно уголовное дело за неуплату налогов на должности главного редактора украинского издания "Вести". Ранее "Страна.ua" опубликовала несколько записей разговоров украинского депутата Верховной рады Александра Онищенко, который проходит на Украине по статье "хищение госимущества в особо крупных размерах" и скрывается от следствия за границей. В разговоре с Онищенко экс-депутат Рады Николай Мартыненко, соратник экс-премьера Украины Арсения Яценюка, обвиняет в коррупции президента Петра Порошенко и его приближенных.