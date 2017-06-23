Меркель одобрила планы Мэй не выгонять граждан ЕС после Brexit

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель одобрила планы британского премьера Терезы Мэй, пообещавшей оставить в стране граждан ЕС, которые находятся там законно.

Ранее сообщалось, что Мэй затронула тему европейских граждан на рабочем обеде во время саммита ЕС в Брюсселе и пообещала, что британские власти не будут изгонять их из Соединенного королевства после завершения процедуры Brexit, предположительно, в марте 2019 года.

"Это хорошее начало. Но все равно у нас еще остается очень много вопросов", — приводит слова канцлера агентство Франс Пресс.

В Великобритании проживают около 3 миллионов граждан стран, входящих в Евросоюз.

В Великобритании 23 июня 2016 года состоялся референдум по вопросу выхода страны из ЕС. За выход проголосовали порядка 52% британцев, против — 48%. На следующий день премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил об отставке по результатам референдума. Британское правительство 13 июля 2016 года возглавила Тереза Мэй.