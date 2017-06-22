Мадуро назвал условия возвращения Венесуэлы в ОАГ

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступает на встрече с министрами в Каракасе, Венесуэла. 21 июня 2017

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступает на встрече с министрами в Каракасе, Венесуэла. 21 июня 2017

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его страна вернется в Организацию американских государств (ОАГ), только если ее генсек Луис Альмагро покинет свой пост, сообщает издание Universal.

"Луис Альмагро должен отказаться от ОАГ и позволить странам восстановить и реорганизовать ОАГ… Если Луис Альмагро покинет свой пост, Венесуэла может рассмотреть вопрос о своем возвращении в ОАГ", — цитирует издание слова Мадуро.

Ранее Венесуэла заявила, что выходит из ОАГ и не намерена признавать любое решение, которое может быть принято организацией относительно ситуации в стране. В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты против политики президента Николаса Мадуро, в результате которых погибло, по последним данным, не менее 74 человек.

Заседание генеральной ассамблеи Организации американских государств (ОАГ) в мексиканском Канкуне завершилось накануне без принятия какого-либо заявления по ситуации в Венесуэле.