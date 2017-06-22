В южноафриканском селе родился "получеловек-полуягненок"

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. На одной из ферм в поселении Леди-Фрер у овцы родился ягненок, отдаленно напоминающий человека, что вызвало панику среди местных жителей. Об этом сообщает южноафриканское издание IOL.
Ветеринар пояснил, что хотя мертворожденный "ягненок" действительно напоминает человека, никакого отношения к людям это существо не имеет. "Овца заразилась лихорадкой Рифт-Валли на раннем сроке беременности. Налицо все признаки, что на раннем этапе развитие плода проходило неправильно из-за вирусной инфекции", — пояснил ветеринар.
Superstitious villagers living in fear after sheep gives birth to 'half-human half-beast' #NewsGrit https://t.co/AT8FquOzyb— News Grit (@NewsGrit) 22 июня 2017 г.
Глава службы подчеркнул, что у овец 28 пар хромосом, в то время как у людей — 23 пары, поэтому ни о каком "получеловеке-полуовце" речь не идет.
Департамент ветеринарии проведет вскрытие, его результаты будут обнародованы специально для тех жителей Леди-Фрер, которые верят в "колдовство".