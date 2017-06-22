В южноафриканском селе родился "получеловек-полуягненок"

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. На одной из ферм в поселении Леди-Фрер у овцы родился ягненок, отдаленно напоминающий человека, что вызвало панику среди местных жителей. Об этом сообщает южноафриканское издание IOL.

По информации издания, сельчане решили, что такое существо не могло бы появиться на свет без вмешательства "темных сил". Чтобы успокоить местных жителей, в Леди-Фрер пришлось направить главу ветеринарной службы Восточно-Капской провинции.

Ветеринар пояснил, что хотя мертворожденный "ягненок" действительно напоминает человека, никакого отношения к людям это существо не имеет. "Овца заразилась лихорадкой Рифт-Валли на раннем сроке беременности. Налицо все признаки, что на раннем этапе развитие плода проходило неправильно из-за вирусной инфекции", — пояснил ветеринар.

Superstitious villagers living in fear after sheep gives birth to 'half-human half-beast' #NewsGrit https://t.co/AT8FquOzyb — News Grit (@NewsGrit) 22 июня 2017 г.

Глава службы подчеркнул, что у овец 28 пар хромосом, в то время как у людей — 23 пары, поэтому ни о каком "получеловеке-полуовце" речь не идет.

Департамент ветеринарии проведет вскрытие, его результаты будут обнародованы специально для тех жителей Леди-Фрер, которые верят в "колдовство".