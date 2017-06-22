Трамп задался вопросом, почему Обама не остановил "вмешательство" РФ

ВАШИНГТОН, 22 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг задался вопросом, почему, если Россия активно вмешивалась в президентские выборы в США, администрация Барака Обамы не остановила ее.

By the way, if Russia was working so hard on the 2016 Election, it all took place during the Obama Admin. Why didn't they stop them? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 июня 2017 г.

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"Между тем, если Россия так упорно трудилась над Выборами 2016 года, в то время как администрация Обамы была у власти, почему они (сотрудники администрации) не остановили их"? – написал Трамп в своем twitter.

А позже добавил: "Бывший советник по вопросам национальной безопасности Джей Джонсон в прошлом высокопоставленный сотрудник разведки подтвердил, что между Трампом и Россией не было никакой прямой связи".

Трамп обратил внимание на факты, которые стали известны по итогам выступления в конгрессе экс-главы Министерства Национальной Безопасности (МВБ) США Джея Джонсона. С одной стороны он говорил, что ожидал от России и других государств вмешательства в выборы в США. А с другой, что никакой связи, ни согласно открытым источникам, ни данным разведки, между штабом Трампа и РФ выявлено не было.

Ранее американские спецслужбы обвинили Россию во взломе компьютеров Национального комитета демократической партии США. На этом основании они пришли к выводу о "российском вмешательстве" в выборы. Расследование на эту тему проводят ФБР и обе палаты конгресса. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".