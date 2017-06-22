Киев объяснил скромный прием Порошенко в Белом доме стилем Трампа

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко объяснила скромность приема президента Украины Петра Порошенко в Белом доме. Об этом она написала в своем аккаунте Facebook.
"Немало важных международных встреч президента Трампа продолжались именно полчаса, а то и меньше, говорят, короткие встречи — это его стиль", — написала она.
Порошенко во вторник в Вашингтоне встретился с Трампом. По информации Белого дома, в ходе короткого разговора главы двух государств обсудили мирное разрешение конфликта в Донбассе, реформы и борьбу с коррупцией на Украине.
По результатам встречи президент Украины отметил, что увидел в США надежного стратегического партнера. Он также рассказал о полученных от Трампа заверениях в продолжении антироссийских санкций до выполнения минских соглашений.