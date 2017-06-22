Киев объяснил скромный прием Порошенко в Белом доме стилем Трампа

Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп во время встречи. Архивное фото

Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп во время встречи. Архивное фото

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко объяснила скромность приема президента Украины Петра Порошенко в Белом доме. Об этом она написала в своем аккаунте Facebook.

По словам Геращенко, беседа глав государств продолжалась не несколько минут, как следует из стенограммы Белого дома, а полчаса. При этом она отметила, что такой формат является вполне нормальным для нынешнего президента США.

"Немало важных международных встреч президента Трампа продолжались именно полчаса, а то и меньше, говорят, короткие встречи — это его стиль", — написала она.

Порошенко во вторник в Вашингтоне встретился с Трампом. По информации Белого дома, в ходе короткого разговора главы двух государств обсудили мирное разрешение конфликта в Донбассе, реформы и борьбу с коррупцией на Украине.

По результатам встречи президент Украины отметил, что увидел в США надежного стратегического партнера. Он также рассказал о полученных от Трампа заверениях в продолжении антироссийских санкций до выполнения минских соглашений.