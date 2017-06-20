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В мире

Американские СМИ: в Белом доме Порошенко не удостоился "красной дорожки"

23:4520.06.2017
(обновлено: 23:50 20.06.2017)
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© РИА Новости / Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко выступает перед журналистами после встречи с президентом США Дональдом Трампом. 20 июня 2017Президент Украины Петр Порошенко выступает перед журналистами после встречи с президентом США Дональдом Трампом. 20 июня 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Прием, оказанный президенту Украины Петру Порошенко в Белом доме, оказался весьма скромным, считают западные журналисты.

Рабочий визит президента Украины П. Порошенко в США. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Палинчак
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The Guardian: Порошенко ждет "унизительный прием" в Белом доме

В то время как в Киеве анонсировали визит как особо значительный, в администрации Дональда Трампа заявили, что Порошенко лишь "заглянет" к президенту США, указывает National Public Radio.

Прибыв во вторник утром в Белый дом, украинский лидер "тихо и без фанфар прошел в Западное крыло", где его встречал не Трамп, а вице-президент Майк Пенс, отмечает CNN.

"Обхождение с Порошенко заслуживает внимания, учитывая склонность Трампа раскатывать красную ковровую дорожку перед почти всеми иностранными лидерами, которые посещают Белый дом – даже перед главами небольших стран, у которых нет насущных вопросов к США", — говорится в материале телеканала.

Встретившись, наконец, с Трампом, Порошенко нервничал и делал странные движения руками, считает корреспондент The Guardian Шон Уолкер.

​Трамп же, обращаясь к украинскому коллеге, допустил "досадную оговорку", сказав "the Ukraine" вместо просто "Ukraine", пишет Washington Post. В английском языке такое наименование с определенным артиклем the означает отсылку к Украинской ССР (the Ukrainian Soviet Socialist Republic), в то время как после распада Советского Союза Украину стало принято называть Ukraine, без артикля.

Встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Петра Порошенко в Белом доме
© AFP 2017 / Nicholas Kamm
Трамп заявил о "большей вовлеченности" в дела Украины

Среди украинцев такой "геополитический подтекст" может вызвать раздражение, поясняет газета. Тем не менее подобную ошибку допускали и другие американские лидеры, в том числе Барак Обама. 

Обозреватель агентства Рейтер Джош Коэн также раскритиковал Дональда Трампа, но по другой причине. По его мнению, на встрече с Порошенко президент США должен был не только затронуть проблемы конфликта на Украине, но и осудить "опасное прославление нацистских коллаборационистов" в стране.

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