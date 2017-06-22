Израиль обвинил ПНА в попытке спровоцировать новую войну в секторе Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 июн — РИА Новости. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман спрогнозировал дальнейшее усиление экономического давления на сектор Газа со стороны Палестинской национальной администрации (ПНА) и обвинил ее лидера Махмуда Аббаса в попытке спровоцировать новый конфликт между правящими в анклаве оппозиционерами-исламистами и еврейским государством.

Действия Аббаса, который недавно отказался финансировать поставки топлива в Газу и вызвал там энергетический кризис, министр трактует как попытку вернуть анклав в орбиту своего влияния через 10 лет после переворота, устроенного там движением ХАМАС.

"Это не разовая мера. Они собираются продолжать сокращения и через несколько месяцев прекратят платить за топливо, медикаменты, финансировать зарплаты и многое тому подобное", — сказал Либерман на международной конференции в израильском городе Герцлия.

Лишившись в 2007 году контроля над сектором Газа и сохранив власть только на Западном берегу реки Иордан, ПНА продолжала финансировать двухмиллионный анклав, оплачивая поставки топлива, давая деньги на зарплаты бюджетникам и социальные пособия. При этом в окружении Аббаса обвиняют ХАМАС в экспроприации и использовании в собственных целях средств, собираемых с подконтрольного населения.

Решение сократить финансирование Либерман назвал новой стратегией Аббаса. "Я могу это понять только так, что он пытается заставить ХАМАС капитулировать и надеется также, что мы будем втянуты в конфликт в Газе. У него это, кстати, не получится", — сказал министр.

В отношении Газы Аббас, по его словам, действует в одностороннем порядке без координации с Израилем, Иорданией или Египтом, который накануне отправил в анклав миллион литров топлива для возобновления работы единственной местной электростанции.

ХАМАС за десятилетия правления в секторе Газа уже трижды воевал с Израилем. Одной из причин конфликтов принято считать стремление исламистов с помощью ракетных обстрелов и туннельных атак принудить соседнюю страну к снятию с анклава пограничной блокады и прочих экономических санкций.