Глава ЮНЕСКО назвала разрушение мечети в Мосуле человеческой трагедией

ПАРИЖ, 22 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Разрушение мечети ан-Нури в Мосуле — культурная и человеческая трагедия, считает генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова.

"Разрушение мечети ан-Нури и минарета аль-Хадба — культурная и человеческая трагедия. Мы должны защищать культурное наследие для того, чтобы защищать людей", — написала Бокова в своем официальном аккаунте в сети микроблогов Twitter.

Mosul's al-Nuri Mosque & al-Hadba minaret destruction,a cultural & human tragedy. We must protect heritage to protect people #unite4heritage pic.twitter.com/8p3XjuZzNI — Irina Bokova (@IrinaBokova) 22 июня 2017 г.

В среду иракские военные сообщили, что боевики ИГ* взорвали главную мечеть Мосула ан-Нури и ее минарет. По словам командующего операцией по освобождению провинции Найнава, "мечеть ан-Нури и ее минарет аль-Хадба боевики взорвали, когда иракские военные продвинулись вглубь квартала Старого города, достигнув убедительных побед над бандами ИГ*". Иракская армия выложила в своем аккаунте в Facebook фотографию разрушенной мечети.

Позже агентство Франс Пресс сообщило, что террористическая группировка "Исламское государство"* обвинила в уничтожении мечети США. Представитель международной коалиции во главе США в ответ на это обвинение заявил, что она не проводила бомбардировки в районе мечети ан-Нури в иракском городе Мосул.

Мечеть находится в старом городе на западе Мосула, где в последнее время продолжаются решающие бои.

*Террористическая организация, запрещенная в России