Убитая в Италии женщина была гражданкой России, сообщили в генконсульстве

РИМ, 22 июн – РИА Новости, Сергей Старцев. Убитая в воскресенье в Италии 30-летняя Анастасия Шакурова действительно имела российское гражданство, сообщил в среду РИА Новости представитель генерального консульства РФ в Милане.

Как сообщалось ранее, Шакурова и ее близкий приятель 31-летний неаполитанец Бьяджо Джуниор Буономо были убиты в минувшее воскресенье в североитальянском городке Кириньяго близ Венеции. Преступление было совершено в доме 50-летнего Стефано Перале, который, по информации местных СМИ, был знаком с Шакуровой и ранее поддерживал с ней близкие отношения. В ночь с субботы на воскресенье Перале, находившийся в состоянии сильного нервного возбуждения, сам позвонил в полицию и сообщил о том, что убил двух человек. Прибывшие на место преступления сотрудники полиции обнаружили тела Шакуровой и Буономо.

"Представители правоохранительных органов Италии оперативно проинформировали генеральное консульство РФ в Милане о происшедшем. Мы стали заниматься этим делом и получили подтверждение того, что Анастасия Шакурова действительно была гражданкой России. Мы связались с родителями женщины, которые проживают в Комсомольске-на-Амуре, и сейчас оказываем им содействие в организации срочного приезда в Италию", — заявил РИА Новости представитель генконсульства.

По его словам, расследование двойного убийства следственными органами Италии продолжается, и российские консульские работники находятся в контакте с полицией и прокуратурой, которая ведет данное уголовное дело. "По завершении всех необходимых следственных действий компетентные органы Италии передадут тело убитой россиянки ее родственникам", — указал представитель генконсульства.

По сообщениям местных СМИ, Перале сразу признался, что совершил убийство на почве ревности. По его словам, он пригласил Шакурову и ее приятеля к себе в гости, подмешал им в питье наркотическое вещество, а затем задушил женщину в спальне. После убийства Шакуровой ревнивец решил свести счеты с более удачливым соперником и начал избивать его палкой. Буономо попытался бежать, но не смог скрыться и также был убит. Его тело было обнаружено в луже крови перед входом в дом Перале.

Адвокат Маттео Лаццаро, которому поручена защита подозреваемого в убийстве Перале, в беседе с РИА Новости отказался подтвердить последовательность событий, обнародованную в местных СМИ. Юрист сообщил, что его клиент находился в состоянии сильнейшего стресса и на первом допросе воспользовался своим правом не отвечать на вопросы следователей.

"Ранее Перале не привлекался к судебной ответственности и вообще никогда не имел дела с органами юстиции. Динамика происшествия, описанная в СМИ, пока никоим образом не может быть подтверждена и требует тщательной проверки. Только после этого на основании полученной информации мы сможем принять решение о дальнейших процессуальных действиях. Пока же говорить об этом слишком рано", — сказал адвокат.

По его словам, в настоящее время Перале находится под арестом в венецианской тюрьме "Санта-Мария-Маджоре".