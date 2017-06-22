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В мире

Эскорт для министра: Польша объяснила перехват самолета Шойгу над Балтикой

13:0722.06.2017
(обновлено: 13:11 22.06.2017)
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© AP Photo / Alik KepliczИстребители F-16 ВВС Польши. Архивное фотоИстребители F-16 ВВС Польши. Архивное фото
© AP Photo / Alik Keplicz

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Истребители, которые накануне сопровождали самолет российского министра обороны Сергея Шойгу над Балтикой, принадлежали ВВС Польши. По словам польских военных, F-16 поднялись на перехват после сигнала тревоги.

Что произошло

Истребитель НАТО F-16 пытался приблизиться к самолету министра обороны РФ
© РИА Новости
Появилось видео сближения истребителя НАТО с самолетом Шойгу
Инцидент произошел, когда самолет Шойгу летел в Калининградскую область. Борт министра следовал с эскортом из истребителей морской авиации Су-27.

Один из самолетов НАТО попытался приблизиться к борту Шойгу, но между ним и российским лайнером встал Су-27. Истребитель "показал" пилотам F-16 свое вооружение, качнув крыльями, после чего тот улетел.

Аналогичные меры альянс предпринял и во время перелета министра из Калининграда в Москву. Правда, в этом случае истребители следовали на значительном расстоянии от российского самолета, не пытаясь сблизиться.

Позиция Варшавы

Самолеты НАТО в воздушном пространстве Литвы
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Воздушная разведка НАТО ищет бреши в обороне западных границ России
О том, что истребители были польскими, сначала сообщила радиостанция RMF FM. Позднее эти данные подтвердили и в оперативном командовании Вооруженных сил Польши.

Польские ВВС постоянно патрулируют небо над странами Прибалтики, у которых нет своей боевой авиации. Во вторник военные получили сигнал тревоги "в связи с российскими машинами", отмечает RMF FM.

"В связи с этим наши F-16 полетели в Балтийское море, где перехватили три цели: не вооруженный Ту-154 и два Су-27, вооруженные ракетами "воздух-воздух"", — говорится в сообщении.

Позиция НАТО

В НАТО еще накануне подтвердили факт перехвата российских самолетов. При этом в альянсе отметили, что не знали, кто находился на борту лайнера.

Истребитель НАТО F-16. Архивное фото
© U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Jonathan Snyder
В НАТО не знают, кто был в самолете, который сопровождали F-16 над Балтикой
"Когда любой неизвестный самолет приближается к воздушному пространству НАТО, НАТО и национальные ВВС поднимаются в небо для отслеживания этих полетов. Наши действия были стандартными. Обычно, когда самолеты НАТО перехватывают самолет, они визуально идентифицируют его, все время сохраняя безопасное расстояние", — заявил представитель военного блока.

"Это стандартная процедура, все наши пилоты ведут себя безопасным и ответственным образом", — добавил он.

В альянсе также обвинили Россию в активизации полетов ВВС над Балтийским морем на прошлой неделе.

"В их числе были стратегические бомбардировщики, истребители, самолеты-разведчики, транспортные и другие самолеты", — заявил представитель НАТО.

При этом претензий к самим летчикам у альянса нет.

"Мы оцениваем поведение российских пилотов как безопасное и профессиональное", — отметил представитель НАТО.

Кто в небе "хозяин"

Истребитель НАТО F-16. Архивное фото
© U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Jonathan Snyder
Военный эксперт прокомментировал опасное сближение F-16 с самолетом Шойгу
Комментируя инцидент в самолетом Шойгу, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев заявил, что в альянсе хотели показать, что именно НАТО является "хозяином" в небе над Балтикой.

"Это не просто демонстрация силы со стороны НАТО, а я бы сказал, что это некая попытка запугивания нашего военного руководства. Альянс пытается показать, кто "хозяин" в воздушном пространстве над Балтикой", — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

По его словам, активность НАТО у российских границ постоянно растет.

"Восточный фланг НАТО в последнее время укрепляется в разы. Ведь если посмотреть на ситуацию после 2013 года — с известных событий на Украине — не просто стали проводиться учения, а по итогам этих учений стала выстраиваться целая военная инфраструктура вдоль наших границ, и после каждых учений эта инфраструктура наращивается. То есть в данном случае речь идет уже о конкретном давлении на Россию, и давлении практически постоянном. Если раньше мы могли говорить о том, что натовцы просто тренируются у наших границ, то сейчас эти учения все больше приобретают угрожающий характер", — считает военный политолог.

"Эскорт" для Шойгу

Нынешний инцидент не первый, когда самолеты НАТО следят за передвижениями российского министра обороны. Аналогичный случай произошел в конце марта прошлого года — тогда истребители Eurofighter сопровождали борт Шойгу, который также летел в Калининградскую область.

Истребитель НАТО F-16 и российский истребитель Су-27 над водами Балтики
Эксперт: сближение F-16 с самолетом Шойгу — это недружественный сигнал
В тот раз боевые самолеты не приближались к самолету главы Минобороны, следуя за ним на расстоянии двух километров.

Позднее в НАТО действия своих пилотов объяснили тем, что Су-27, сопровождавшие министерский Ту-154, не вышли на связь.

"Радары НАТО обнаружили три самолета над международными водами Балтийского моря: два российских истребителя Су-27 и транспортный самолет Ту-154. Истребители Су-27 не предоставили план полета, не выходили на связь с диспетчерами и не использовали транспондеры", — рассказал РИА Новости представитель альянса.

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