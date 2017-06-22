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В мире

Скандал в Париже: грабители напали на главу делегации Рособоронэкспорта

11:1922.06.2017
(обновлено: 11:20 22.06.2017)
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© REUTERS / Gonzalo FuentesСотрудник полиции в Париже. Архивное фотоСотрудник полиции в Париже. Архивное фото
© REUTERS / Gonzalo Fuentes

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В Париже произошло нападение на главу делегации Рособоронэкспорта на международном авиакосмическом салоне в Ле Бурже Сергея Корнева. Неизвестные попытались ограбить российского чиновника, однако ему удалось сохранить паспорт и документы.

Парижский авиасалон в Ле-Бурже является одной из крупнейших выставок авиационной технике в мире. Мероприятие проходит в 12 километрах от Парижа раз в два года.

Инцидент в Сен-Дени

Инцидент произошел вечером во вторник в районе Сен-Дени, когда Корнев на машине возвращался с выставки.

"На выезде из тоннеля грабители, разбив стекло и угрожая физической расправой, потребовали деньги и ценности. Благодаря быстрой реакции и самообладанию, Сергею Корневу удалось сохранить при себе паспорт и документы", — рассказала РИА Новости представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Мария Воробьева.

По ее словам, чиновник получил незначительные травмы, однако отказался от госпитализации. Водитель автомобиля не пострадал.

Французские полицейские уже задержали четверых подозреваемых в разбойном нападении.

Российский МИД направил в Париж ноту протеста в связи с нападением на главу Рособоронэкспорта.

Общеевропейская проблема

Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев считает, что проблема роста преступности характерна для всех европейских стран.

"Я бы посмотрел на этот случай немножко шире и напомнил бы о последних терактах, которые произошли в Европе. В Ницце, например, все очевидцы утверждали, что меры безопасности там были явно недостаточны. Также можно вспомнить Великобританию, где все эксперты говорят о постоянном сокращении рядов полиции и о том, что полиция просто не успевает отслеживать правонарушителей", — заявил эксперт в эфире радио Sputnik.

"Европа, на мой взгляд, пожинает плоды сытой и даже беспечной жизни в предшествующие годы, когда все было более-менее спокойно и не было никаких серьезных проблем. Европейцы посчитали, что на безопасности, органах правопорядка можно сэкономить, провели сокращения в этой сфере — и вот теперь пожинают плоды", — добавил Ковалев.

По его словам, снижение уровня безопасности в Европе особенно заметно в крупных агломерациях, что, по мнению эксперта, является следствием притока иммигрантов. Приезжие не пытаются интегрироваться в европейское общество и предпочитают жить закрытыми коммунами в крупных городах.

"Это тоже очень серьезная проблема. Практически все ведущие европейские политики достаточно давно заявили, что политика мультикультурализма провалилась. Но как они будут решать эту все более обостряющуюся проблему — пока не очень понятно", — пояснил Игорь Ковалев.

Разгул преступности во Франции

В последнее время Франция, как и другие европейские страны, столкнулась с ростом преступности. Зачастую ограбления попадают на первый полосы газет, поскольку жертвами преступников становятся известные люди.

Так, например, в конце апреля в Париже была ограблена квартира премьер-министра Франции Бернара Казнева. По данным агентства местных СМИ, добычей преступников стали личные вещи политика.

"Премьер-министр несколько раз просил не ставить у его дома постоянную охрану, поскольку считал, что полицейские и так крайне мобилизованы в условиях повышенной террористической угрозы. Как следствие, в его квартире не было никаких документов, связанных с исполняемыми им обязанностями", — заявили после этого в Матиньонском дворце.

В феврале жертвой преступников стала даже семья бывшего "террориста №1" Усамы бен Ладена. Грабители проникли в квартиру через крышу и с помощью паяльной трубки извлекли сейф, который, правда, оказался пустым.

В конце января преступники ограбили особняк миллиардера Эдуарда Ротшильда в пригороде Парижа. Им удалось поживиться украшениями и наличными деньгами, ущерб оценивался в сумму от 200 до 400 тысяч евро.

Преступников, ограбивших особняк, удалось задержать лишь в конце мая. Четверых мужчин подозревают примерно в десяти эпиззодах, во всех случаях они забирались с богатые дома. Кроме Ротшильда, жертвой банды стал брат знаменитой певицы Далиды — Орландо.

Однако самый громкий случай ограбления произошел в Париже в ночь на 3 октября прошлого года. Тогда преступники, одетые в полицейскую форму, напали на звезду американских реалити-шоу Ким Кардашьян.

У американки были похищены шкатулка с драгоценностями на сумму около пяти миллионов евро и кольцо стоимостью в четыре миллиона евро. Также грабители унесли два мобильных телефона.

Участники налета были арестованы 9 января. По данным местных СМИ, банда состояла из пожилых людей, самому младшему из них было 54 года.

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