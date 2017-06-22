Стрелявший в экс-министра обороны Грузии Окруашвили осужден на 17 лет

ТБИЛИСИ, 22 июн – РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Суд в Грузии приговорил к 17 годам тюремного заключения гражданина, который стрелял в экс-министра обороны Ираклий Окруашвили.

В октябре прошлого года, в рамках предвыборной кампании, Окруашвили проводил встречу с населением Гори в ранге независимого кандидата в мажоритарные депутаты от Горийского района. Во время встречи внезапно в Окруашвили начал стрелять некий Александр Индуашвили, в результате чего были ранены охранник Окруашвили и один активист. Правоохранителям вскоре удалось задержать стрелявшего.

"Горийский районный суд полностью удовлетворил представленные прокуратурой доказательства и признал ранее судимого А.И. виновным в совершении преступлений… что подразумевает противоправные приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов, попытку умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах двух или более лиц, совершенную способом, заведомо создающим опасность жизни или здоровью других лиц", — сообщает Главная прокуратура Грузии в четверг.

Горийский суд счел обвиняемого виновным по всем статьям и приговорил к 17 годам тюремного заключения, говорится в заявлении.