МИД Австрии выступил за закрытие детсадов для детей из мусульманских семей

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Глава МИД Австрии и действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц высказался за закрытие детских садов для детей из мусульманских семей.

Отвечая на вопрос ведущего дискуссионного клуба, организованного изданием Kurier, считает ли он необходимым закрыть мусульманские детсады, Курц ответил: "Разумеется. Они не нужны. Мусульманских детских садов не должно существовать".

Он также отметил, что такие детские учреждения изолированы как в культурном, так и в языковом плане.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки.