Трамп продлил санкции против лиц, обвиняемых в насилии на Западных Балканах

ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп в среду продлил действие санкций в отношении людей, которых Вашингтон обвиняет в насилии на Западных Балканах.

"Угроза, связанная с действиями людей, вовлеченных или причастных к актам насилия в Македонии и по всем Западным Балканам, а также в создании помех в реализации "дайтонских соглашений" (по бывшей Югославии) в Боснии и Герцеговине или резолюции Совета Безопасности ООН 1244 от 10 июня 1999 года еще не устранена", — отметил Трамп в меморандуме.

Он подчеркнул, что подобные действия "по-прежнему представляют чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США". "По этой причине я счел необходимым продлить режим чрезвычайной ситуации в отношении Западных Балкан", — добавил президент.

Традиционно санкции Вашингтона предусматривают замораживание активов фигурантов "черного списка", которые могут находиться под юрисдикцией США. Также американским гражданам запрещено вступать в деловые контакты с этими людьми.