Американская коалиция заявила, что не бомбила территорию у мечети в Мосуле

ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости. Международная коалиция во главе США не проводила бомбардировки в районе мечети ан-Нури в иракском городе Мосул, заявил в четверг официальный представитель коалиции полковник Джон Дорриан.

Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что террористическая группировка "Исламское государство"* обвинила в уничтожении мечети США.

"Мы не бомбили этот район", — сказал он агентству Рейтер.

В свою очередь, командующий наземными операциям коалиции генерал Джозеф Мартин назвал уничтожение мечети "преступление против жителей Мосула и всего народа Ирака". По его словам, "ответственность за это полностью лежит на ИГ*". Он пообещал также продолжить "поддержку иракских партнеров в их усилиях по приведению террористов к правосудию".

Наряду с этим в заявлении штаба коалиции говорится, что она работает с иракскими партнерами над очисткой территории Мосула и страны в целом от боевиков. В этой связи уточняется, что при ее поддержке правительственным силам удалось освободить от ИГ 47 тысяч квадратных километров территории.

Ранее в среду иракские военные сообщили, что боевики ИГ взорвали главную мечеть Мосула ан-Нури и ее минарет. По словам командующего операцией по освобождению провинции Найнава, мечеть ан-Нури и ее минарет Аль Хадба боевики взорвали, когда иракские военные продвинулись вглубь города, достигнув убедительных побед над бандами ИГ. Позже иракская армия выложила в своем аккаунте в Facebook фотографию разрушенной мечети.

Мечеть находится в старом городе на западе Мосула, где в последнее время продолжаются решающие бои. В июле 2014 года главарь группировки ИГ Абу Бакр аль-Багдади произнес в мечети речь, в которой провозгласил создание международного "халифата" и объявил себя его главой.

* Террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации