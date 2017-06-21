Супруг Елизаветы II попал в больницу
13:1821.06.2017
(обновлено: 13:22 21.06.2017)
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ЛОНДОН, 21 июн – РИА Новости, Мария Табак. Супруг королевы Великобритании Елизаветы Второй 96-летний герцог Эдинбургский Филипп во вторник вечером был госпитализирован "в рамках мер предосторожности" в связи с инфекционным заболеванием.
"Герцог Эдинбургский накануне вечером был доставлен в больницу короля Эдуарда VII в Лондоне в качестве меры предосторожности, для лечения инфекции, вызванной уже имевшимся заболеванием", — говорится в сообщении Букингемского дворца.
"Принц Филипп пребывает в хорошем настроении и разочарован тем, что пропустит официальное открытие парламента и скачки в Аскоте. Принц Уэльский будет сопровождать королеву на официальное открытие парламента", — отмечается в сообщении.
"Ее Величество в курсе происходящего и будет присутствовать на скачках в Аскоте сегодня днем, как и планировалось", — сообщает Букингемский дворец.
Герцог ранее не раз попадал в больницу, однако в целом отличается крепким здоровьем. Во вторник днем он сопровождал королеву в первый день скачек в Аскоте – мероприятия, которое Елизавета Вторая не пропускала ни разу со своей коронации в 1953 году.
В среду в 11.30 (13.30 мск) королева Елизавета Вторая выступит в палате лордов парламента с тронной речью, в которой изложит основные приоритеты своего правительства на ближайшие два года. Текст речи пишет кабинет министров.
Супруг королевы Великобритании Елизаветы Второй герцог Эдинбургский Филипп с августа откажется от исполнения своих королевских обязанностей. Соответствующее официальное заявление королевская семья опубликовала 4 мая. На фото: королева Елизавета II и принц Филипп с детьми в замке Балморал. 1960 год.
Некоторые британские СМИ связывают принятие этого решения с ухудшением здоровья принца Филиппа, которому через месяц, 10 июня исполнится 96 лет. На фото: королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп в Палате лордов. 1999 год.
Принц Филипп женился на наследнице британского престола в 1947 году. Биографы королевской четы сходятся во мнении, что он был единственной любовью королевы. На фото: свадебная фотография королевы Великобритании Елизаветы II и принца Филиппа.
"Ей было всего лишь 13 лет, но она мгновенно влюбилась в Филиппа и больше никогда не думала ни о ком другом", — рассказала кузина Филиппа леди Памела Хикс, которая спустя восемь лет после описанных событий была подружкой невесты на свадьбе Елизаветы и Филиппа. На фото: принцесса Елизавета и принц Филипп в день свадьбы.
Филипп является правнуком датского короля Кристиана IX, праправнуком английской королевы Виктории и российского императора Николая I. На фото: будущий принц Филипп (светловолосый мальчик в центре снимка) в школе в парижском пригороде Сент-Клу.
Перед свадьбой Филипп отказался от титулов принца Греческого и Датского, сменил греческое православие на англиканство, принял британское подданство и взял фамилию деда с материнской стороны Маунтбаттен. На фото: королевская чета в туземной деревне Тжапукай в Австралии, 2002 год.
Незадолго до свадьбы король Георг VI присвоил будущему зятю титул герцога Эдинбургского. Спустя десять лет Елизавета, тогда уже королева, посвятила мужа в принцы. На фото: принц Филипп во время игры в поло, 1950 год.
В 1949 году герцога Эдинбургского отправили служить на Мальту, жена поехала вместе с ним. По словам подруги королевы Маргарет Родс, это время Елизавета называет самым счастливым в своей жизни – тогда она смогла пожить "обыкновенной" жизнью жены военнослужащего и матери двоих детей – принца Чарльза и принцессы Анны. На фото: принц Филипп смотрит в прицел ракетного комплекса TOW на военной базе Куантико в Вирджинии, 1991 год.
В 1951 году Филипп ушел в отставку с военной службы. Спустя год умер король Георг и с этого момента Филипп посвящает свою жизнь королеве и работе патронируемых им организаций, их около 800. На фото: королевская чета позирует с членами Дворцовой гвардии, 2004 год.
Принц Филипп, как и его супруга, за свою долгую жизнь успел поставить немало рекордов. Он остается консортом самое продолжительное время в британской истории. Кроме того, герцог Эдинбургский поставил рекорд продолжительности жизни среди всех членов британской королевской семьи и является самым долгоживущим из потомков королевы Виктории. На фото: Принц Филипп фотографируется с членами группы The Beatles, 1964 год.
В 2017 году Елизавета и Филипп отметят 70-летие свадьбы. Дожить до такого юбилея в королевской семье до них не удавалось никому. На фото: принц Филипп перед началом регаты в Каусе, 1963 год.
"Он не относится к числу людей, падких на комплименты, но он, говоря просто, был и остается моей опорой все эти годы", — сказала о супруге сама Елизавета в 2002 году. На фото: принц Филипп с актерами мюзикла "Чикаго", 1999 год.
Принц Филипп всегда любил спорт. До начала 1970-х годов он регулярно играл в поло, потом переключился на соревнования конных экипажей. Всю жизнь он увлекается яхтенным спортом, а в 1952 году начал учиться на пилота самолета. На фото: принц Филипп бросает копье во время посещения морского училища в Уэльсе, 1949 год.
В 1956 году принцу Филиппу удалось сохранить контроль над управлением военно-транспортным самолетом после того, как в кабине пилота взорвался огнетушитель. Несмотря на удушающую гарь, заполнившую кабину, принцу удалось посадить самолет через 10 минут после взрыва.
Еще одним увлечение принца является живопись маслом и коллекционирование. Герцог Эдинбургский является обладателем значительной коллекции современных комиксов. На фото: королевская чета на детском слете в Сент-Люсии, 1966 год.
По словам детей и внуков, секрет семейного счастья королевы Елизаветы кроется в важном решении, которое она когда-то приняла: в то время, пока она, как монарх, возглавляет страну, семью будет возглавлять Филипп. Во всех важных семейных решениях решающее слово всегда остается за герцогом Эдинбургским. На фото: Королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп на скачках в Аскоте, 2011 год.