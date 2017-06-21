Супруг Елизаветы II попал в больницу

ЛОНДОН, 21 июн – РИА Новости, Мария Табак. Супруг королевы Великобритании Елизаветы Второй 96-летний герцог Эдинбургский Филипп во вторник вечером был госпитализирован "в рамках мер предосторожности" в связи с инфекционным заболеванием.

"Герцог Эдинбургский накануне вечером был доставлен в больницу короля Эдуарда VII в Лондоне в качестве меры предосторожности, для лечения инфекции, вызванной уже имевшимся заболеванием", — говорится в сообщении Букингемского дворца.

"Принц Филипп пребывает в хорошем настроении и разочарован тем, что пропустит официальное открытие парламента и скачки в Аскоте. Принц Уэльский будет сопровождать королеву на официальное открытие парламента", — отмечается в сообщении.

"Ее Величество в курсе происходящего и будет присутствовать на скачках в Аскоте сегодня днем, как и планировалось", — сообщает Букингемский дворец.

Герцог ранее не раз попадал в больницу, однако в целом отличается крепким здоровьем. Во вторник днем он сопровождал королеву в первый день скачек в Аскоте – мероприятия, которое Елизавета Вторая не пропускала ни разу со своей коронации в 1953 году.

В среду в 11.30 (13.30 мск) королева Елизавета Вторая выступит в палате лордов парламента с тронной речью, в которой изложит основные приоритеты своего правительства на ближайшие два года. Текст речи пишет кабинет министров.