ТЕЛЬ-АВИВ, 21 июн — РИА Новости. Письма ученого Альберта Эйнштейна с формулами, рассуждениями о боге и политике ушли с молотка в Израиле почти за 210 тысяч долларов, многократно превысив ожидания аукционеров, сообщили организаторы торгов.
Иерусалимский аукционный дом Winners рассчитывал выручить за них в сумме от 33 до 49 тысяч долларов, но за одно только письмо Эйнштейна Бому неназванный покупатель заплатил 84 тысячи долларов.
"Если Бог создал мир, то в число главных его забот, безусловно, не входило сделать миропознание простым для нас", — писал Эйнштейн коллеге, который из-за антикоммунистических гонений, устроенных сенатором Джозефом Маккарти, был вынужден в то время переехать из США в Бразилию.
"Израиль интеллектуально жив и интересен, но имеет очень узкие возможности. Перебираться туда с намерением уехать при первом случае, было бы достойно сожаления", — написал Эйнштейн в письме, проданном за 26,4 тысячи долларов при начальной цене в 2 тысячи.
Из Бразилии Бом переехал в Израиль, но вскоре покинул и его, отправившись в Великобританию.
Одним из лотов аукционеры скомплектовали оригинал письма нобелевскому лауреату Максу Борну с копией послания Эйнштейна тому же адресату с размышлениями о политике и политиках.
"Мы оба не понимали, насколько больше всего сидит в спинном мозге по сравнению с головным и насколько крепче оно там держится. Это надо иметь в виду, чтобы не допустить повторения трагических ошибок прошлого", — сказано в письме.