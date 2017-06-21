У террориста, ликвидированного на вокзале Брюсселя, была мощная бомба

БРЮССЕЛЬ, 21 июн – РИА Новости, Владимир Добровольский. Террорист, застреленный накануне военными на центральном вокзале Брюсселя, имел при себе мощное взрывное устройство, но не привел его в действие, сообщил глава МВД страны Ян Ямбон в эфире радиостанции Premiere.
По словам министра, который не привел дополнительных подробностей, у мужчины была взрывчатка, "которая не являлась маленькой самодельной бомбой". Он добавил, что "худшего удалось избежать".
Он также сообщил, что личность террориста установлена.
В свою очередь, издание Derniere Heure со ссылкой на свои источники сообщает, что мужчина проживал в печально известной эмигрантской коммуне Моленбек, где жили организаторы и соучастники организаторов других терактов, в том числе в Париже и в Брюсселе.