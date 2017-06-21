У террориста, ликвидированного на вокзале Брюсселя, была мощная бомба

БРЮССЕЛЬ, 21 июн – РИА Новости, Владимир Добровольский. Террорист, застреленный накануне военными на центральном вокзале Брюсселя, имел при себе мощное взрывное устройство, но не привел его в действие, сообщил глава МВД страны Ян Ямбон в эфире радиостанции Premiere.

Во вторник вечером военные застрелили на центральном вокзале Брюсселя мужчину, устроившего небольшой взрыв. Никто не пострадал. Федеральная прокуратура квалифицировала происшедшее как теракт.

По словам министра, который не привел дополнительных подробностей, у мужчины была взрывчатка, "которая не являлась маленькой самодельной бомбой". Он добавил, что "худшего удалось избежать".

Он также сообщил, что личность террориста установлена.

В свою очередь, издание Derniere Heure со ссылкой на свои источники сообщает, что мужчина проживал в печально известной эмигрантской коммуне Моленбек, где жили организаторы и соучастники организаторов других терактов, в том числе в Париже и в Брюсселе.