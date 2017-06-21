Установлена личность мужчины, совершившего теракт на вокзале в Брюсселе

Взрыв на вокзале в Брюсселе (16)

Бельгийские военные на месте взрыва на Центральном вокзале Брюсселя. 20.06.2017

Бельгийские военные на месте взрыва на Центральном вокзале Брюсселя. 20.06.2017

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Бельгийские власти установили личность мужчины, совершившего теракт на центральном вокзале в Брюсселе, сообщил глава МВД Бельгии Ян Ямбон.

"Личность террориста установлена. Нам удалось его опознать", — заявил Ямбон телеканалу RTBF

Министр не назвал имени и не сообщил других подробностей.

По словам Ямбона, злоумышленник планировал устроить взрыв большей мощности, но у него не получилось.

"Худшего удалось избежать", — добавил министр.

Во вторник вечером военные нейтрализовали человека, устроившего небольшой взрыв на центральном вокзале Брюсселя, выстрелив в него из табельного оружия. Инцидент квалифицирован как теракт. Мужчина скончался.