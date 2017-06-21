МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Солдат армии США помочился на здание МВД Литвы в центре Вильнюса, сообщает BaltNews.

Военнослужащего задержал полицейский патруль. Ему прочитали краткую лекцию о сути совершённого им правонарушения, выписали штраф в 15 евро и отпустили.

Это не первый случай неприличного поведения иностранных военнослужащих в стране. Так, зимой в Клайпеде в ночном клубе полиция задержала пять агрессивно настроенных чешских солдат, а в начале июня четверо пьяных немецких военнослужащих устроили драку в Йонаве.

В июле 2016 года на саммите НАТО в Варшаве было принято решение разместить в Литве, Латвии, Эстонии и Польше по международному батальону альянса. В период с 2017 по 2018 год в батальоне НАТО в Литве будут служить более 1,2 тысячи военных.